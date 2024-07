Ci aspettano momenti di grande tensione nelle prossime puntate Endless Love. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi infatti, Asu reagirà malissimo alla fine della sua relazione con Kemal, tanto da scrivere una lettera d’addio e poi tentare il suicidio.

Anticipazioni turche Endless Love: Kemal lascia Asu

Le anticipazioni Endless Love (Kara Sevda) rivelano che Kemal rifletterà a lungo sulla sua relazione con Asu, arrivando a convincersi che per loro due non possa esserci futuro. Per questo motivo Soydere deciderà di troncare la relazione con la donna. Pur essendo ufficialmente fidanzato con la nipote di Hakki, Kemal non potrà ignorare ciò che gli dirà il suo cuore, che grida solo il nome di Nihan.

Sarà un duro colpo per Asu, che invano cercherà di convincerlo a non lasciarla. Rtrovatasi disperata e sola, la donna penserà di farla finita. Asu dapprima lascerà un messaggio nella segreteria di Kemal, dicendogli che da quel momento potrà lasciarlo libero, poi farà lo stesso con Nihan. Alla rivale in amore Asu dirà “Me ne vado Nihan. Amerò Kemal più di quanto tu lo possa amare. Per ora posso dirti solo questo, se lo sconvolgi tornerò a trovarti. Ti aspetterò lì Nihan“.

Kemal scopre che Asu ha tentato il suicidio nelle prossime puntate Endless Love

Quando Nihan riceverà il messaggio di Asu, sarà proprio con Kemal. A quel punto anche Soydere controllerà il suo telefono e troverà il messaggio che l’ex gli avrà inviato: “Volevo solo sentire la tua voce per un’ultima volta – dirà Asu – anche questo lo consideri troppo? Ti lascio libero Kemal, addio“.

Poche parole che convinceranno Nihan e Soydere che Asu si sia tolta la vita. Kemal si sentirà in colpa per quanto accaduto alla giovane, anche perché conoscerà il suo passato. Soydere saprà che Asu non ha nessuno al mondo, che è cresciuta con il signor Hakki e che i suoi genitori sono morti da tempo. Aveva solo lui, e lui l’avrà tradita!

Con questa consapevolezza Kemal cercherà di raggiungere al più presto la casa di Asu. Nihan correrà al suo fianco, ma la giovane – dopo aver lasciato i due messaggi in segreteria – avrà ingerito un mix micidiale di alcool e droghe. Riusciranno a salvarla? Lo scopriremo nei prossimi giorni.