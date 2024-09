La serie tv turca Endless Love (Kara Sevda) continua a regalarci grossi colpi di scena. Cosa accadrà nella settimana dal 21 al 27 settembre? Riflettori puntati su Asu, che riceverà una notizia sconvolgente da Fehime. Mentre sono in corso i preparativi per il matrimonio tra lei e Kemal, la futura suocera le rivelerà che Soydere è il padre della figlia di Nihan. Poco dopo Kemal deciderà di annullare le imminenti nozze con Asu.

Anticipazioni Endless Love dal 21 al 27 settembre 2024

Si avvicinano i preparativi del matrimonio tra Asu e Kemal, e lui è assalito da mille dubbi sulla decisione imminente. Nella famiglia Soydere sembra tornare la serenità, e Kemal propone al fratello Tarik un impiego onesto. Fehime rivela ad Asu che Kemal è il padre del figlio di Nihan, e lei sconvolta chiede un incontro con Emir. Lui la invita a casa sua, dove Asu rivede anche la madre, ancora in coma.

Dopo le rivelazioni del medico di sua madre, Emir affronta Galip. Quest’ultimo cerca di convincere il figlio a non agire contro di lui, dicendogli che un attacco alla sua persona sarebbe un evento drammatico per l’impero di tutta la famiglia.

Nel frattempo Ayhan si gode la cena che ha strappato a Leyla dopo aver vinto la scommessa. Senza alcun preavviso Nihan si presenta alla porta di Leyla con Deniz, e poco dopo anche Kemal si unisce a loro.

Endless Love spoiler al 27 settembre

Nihan e Kemal ascoltano la registrazione che la ragazza ha fatto di nascosto a Emir, dalla quale emerge la complicità tra Kozcuoglu e Hakan, e una seconda registrazione in cui sempre Emir dà appuntamento a uno sconosciuto per parlare di Ozan. Kemal e Nihan decidono di seguirlo per scoprire l’identità del misterioso interlocutore.

Finita la cena Nihan va a dormire con la piccola Deniz e – poco dopo – Kemal entra nella camera per riportare a Nihan il telefono. Lei teme che il marito possa sospettare che sta aiutando Kemal nelle indagini sulla morte di Ozan. Spaventata, cerca di allontanare Kemal.

Asu disperata nelle prossime puntate Endless Love

Fehime si reca a casa di Asu e la trova in lacrime. La giovane si sfoga raccontando che Kemal l’ha lasciata, e che teme possa riavvicinarsi a Nihan. Fehime convince Asu a non rinunciare a suo figlio. Poco dopo Asu ha un confronto con Nihan e le chiede se lei abbia qualcosa a che fare con la decisione di Kemal di annullare il matrimonio.

Emir cerca di “aiutare” la sorella facendo pubblicare la notizia che lei aspetta un figlio da Kemal, e Soydere si arrabbia con la ex perché pensa che sia stata lei a diffondere la falsa notizia, per riconquistarlo.

Emir dichiara a Galip che intende attaccare Kemal facendo cadere il suo nemico in una trappola. Nello stesso momento Kemal sta organizzando – con la complicità di Ayhan – un piano per conquistare la fiducia di Reshat Salkin.

Spoiler Endless Love, Kemal ha molti sospetti su Hakan

Kemal indaga su Hakan e scopre che – nonostante le sue risorse economiche limitate – ha finanziato un costoso intervento chirurgico per il fratello. Soydere sospetta che i soldi necessari siano arrivati da Emir, in cambio di “favori”.

Kemal nota anche che il nuovo autista di Nihan è il fratello di Hakan, e ipotizza che Emir lo utilizzi per monitorare gli spostamenti della moglie. Lei – informata di queste novità – cerca di aumentare le distanze da Kemal.

Endless Love, cos’altro accade?

Banu ascolta di nascosto una telefonata di Zeynep e la affronta. Le due hanno un violento litigio, interrotto dall’arrivo di Fehime. La donna difende la figlia.

Ayhan – d’accordo con Kemal – pianifica il sequestro di Reshat. Quando l’uomo scompare, Emir ordina a Tufan di trovarlo.

Zeynep incontra di nascosto Hakan, sua madre piomba al bar dove i due erano appena arrivati. La giovane, per giustificare la sua presenza lì, le dice che lei e il commissario stanno insieme ma che, essendo all’inizio della loro relazione, non aveva voluto dire niente alla famiglia. Zeynep prega la madre di mantenere il segreto coi fratelli Tarik e Kemal.

Dove vedere Endless Love, la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. A partire da sabato 7 settembre la serie TV ci terrà compagnia anche nel weekend, con appuntamenti extra large che prenderanno il via alle 14:45. Confermato anche l’appuntamento in prime time del venerdì.

Gli episodi – dopo la messa in onda su Canale 5 – vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.