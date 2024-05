La serie tv turca Endless Love è giunta alla nona settimana di programmazione. Negli episodi in onda dal 1° al 7 giugno nel daytime di Canale 5 riflettori puntati su Nihan, che chiederà aiuto ad Asu per vedere Kemal finalmente felice. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Endless Love dal 1° al 7 giugno

Nihan soffre perché si rende conto che Kemal è infelice a causa sua e dell’amore impossibile che li lega. Decide allora di parlare ancora una volta con lui per tenere fede a una promessa fatta anni prima, quando era iniziata la loro storia.

Kemal litiga con i suoi genitori e in particolare con la madre, che non riesce a capacitarsi del fatto che il figlio non si decida a chiedere la mano di Asu. Nel frattempo Nihan parla con Asu e le chiede di rendere felice Kemal, cosa che lei – a causa delle scelte del passato – non è riuscita a fare.

Endless Love, anticipazioni settimanali: Zeynep minaccia Emir

Zeynep affronta Emir e lo minaccia di portare alla luce i retroscena del suo matrimonio di facciata con Nihan e i segreti della sua famiglia. Subito dopo la giovane assiste a un incontro tra Leyla e Onder, e sente l’uomo rivelarle di aver vissuto una vita infelice dopo la loro separazione. Quando più tardi la suocera Vildan la sottopone a delle pressioni, Zeynep finisce per raccontarle dell’incontro a cui ha assistito.

Huseyin cerca di convincere Kemal che ha commesso un errore denunciando Tarik. Quest’ultimo intanto viene rilasciato grazie all’avvocato di Emir.

Endless Love, spoiler al 7 giugno

Nihan segue Kemal e Zehir, e li vede entrare a casa di Sedat. La giovane osserva di nascosto mentre Sedat da loro una copia del certificato di morte di Mujigan Kozcuoglu. Dal documento i due giovani scoprono l’identità della donna che aveva assistito 25 anni prima al tentato suicidio di Mujigan: si tratta di Nursen. Zehir riesce a rintracciarla.

Grazie a un flashback scopriremo che Mujigan si trovava sul ciglio del balcone, con l’intenzione di suicidarsi, ma che in realtà è stato Galip a spingerla. Dopo questa scoperta Kemal si reca a casa di Emir, e lo affronta dicendogli che fu suo padre a istigare la moglie al suicidio perché aveva dato alla luce un figlio che – secondo lui – era frutto dell’amore clandestino. Dopo una telefonata di fuoco con Vildan, Leyla va da Onder per metterlo in guardia. La donna lo ammonisce chiedendogli di lasciarla in pace, perché non vuole più essere coinvolta nelle loro beghe matrimoniali. Quando più tardi sente Tufan dire a qualcuno al telefono che non si deve assolutamete sapere che odia Emir, Leyla decide di riferire tutto a Kemal.

Endless Love la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato e la domenica alle 14.30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Il venerdì è prevista anche una puntata alle 23.45. Gli episodi vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.