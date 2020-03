Il programma di Rai 3 “Chi l’ha visto?” chiude per quarantena e tornerà in onda giovedì 26 marzo. Federica Sciarelli quindi si ferma per una settimana. Del resto questo, il destino di molte trasmissioni tv di Rai e Mediaset a causa del corona virus.

Rai 3, sospende Chi l’ha visto dopo aver ospitato nei propri studi il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri, risultato positivo al coronavirus: Federica Sciarelli e tutta la redazione in quarantena.

L’annuncio social in merito alla sospensione del programma

La notizia è stata diffusa attraverso i canali social del programma che con un Tweet hanno informato il pubblico. Rispettando i protocolli imposti dal governo la redazione e la conduttrice sono in quarantena, perché un loro ospite è risultato positivo al tampone del covid- 19.

“Ospite positivo coronavirus. Rispettando la quarantena, il programma sarà pronto a tornare in onda su Rai3 da giovedì 26 marzo – si legge nella comunicazione social – . Federica Sciarelli e la redazione con sito e social garantiranno aiuto ai familiari delle persone scomparse”.

Ma Chi l’ha visto, non è il solo programma che è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria del covid-19. La Rai infatti ha deciso di sospendere dai propri palinsesti:

La Prova del cuoco condotto da Elisa Isoardi

condotto da Elisa Isoardi Vieni da me condotto da Caterina Balivo

condotto da Caterina Balivo Domenica In condotta da Mara Venier

condotta da Mara Venier La Corrida condotta da Carlo Conti

condotta da Carlo Conti I Soliti Ignoti e L’Eredità stanno proseguendo in replica.

Inoltre su Rai 2 è stato sospeso Quelli che il calcio e Rai 3 ha scelto di interrompere momentaneamente Le parole della settimana di Gramellini e, appunto, Chi l’ha visto di Federica Sciarelli.

Pierpaolo Sileri ospite di Chi l’ha Visto è risultato positivo al tampone

L’ospite di Chi l’ha visto risultato positivo al coronavirus è il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri, ospite del programma nella puntata dell’11 marzo.

Federica Sciarelli in quarantena: come sta?

In via cautelativa il programma di Rai 3 è stato sospeso, come è successo con Porta a Porta di Bruno Vespa. Ad ogni modo, fonti vicine a Federica Sciarelli hanno rassicurato tutti sullo stato di salute della conduttrice.

La conduttrice sta bene e non presenta nessun sintomo.Ma naturalmente in questi casi la procedura è quella di stare in quarantena per evitare il peggio. Per rivedere il programma si dovrà aspettare fino a giovedì 26 marzo ma la redazione non si fermerà a continuerà a lavorare sulle richieste di aiuto da parte dei familiari dei dispersi.