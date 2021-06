Nella breve clip di presentazione aveva sottolineato di essere pronta a tutto e di essere sbarcata in Honduras per vincere. Emanuela Tittocchia non se l’aspettava proprio però di uscire contro Roberto Ciufoli. Un’eliminazione che non ha digerito e che lei stessa ha definito “imbarazzante”. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Emanuela ha ripercorso la sua esperienza all’Isola dei Famosi e con la sincerità che la contraddistingue ci ha confidato che tornando indietro non rifarebbe la prova con Awed. Ha poi fatto i nomi dei naufraghi che più l’hanno delusa, Roberto Ciufoli e Isolde Kostner. A proposito del primo, ha rivelato di non avere provato stima nei suoi confronti né come giocatore né come persona.

Proprio Roberto Ciufoli avrebbe spinto Isolde a nominarla. Emanuela non si tira indietro e spiega di aver scoperto più volte Roberto e Isolde nascosti dietro uno scoglio a parlare per non farsi sentire dal resto del gruppo. Sul feeling con Awed rivela di non aver avuto mai nessun interesse nei suoi confronti. Poi una dichiarazione “piccante” che riguarda Matteo Diamante. Poi ha parlato del suo rapporto con Manuela Ferrera. Ha dichiarato che alcuni suoi comportamenti non le sono piaciuti ma che da parte sua non c’è alcuna ruggine. Inizialmente scettica per la partecipazione al reality, ora Emanuela ha dichiarato di aver preso confidenza con le telecamere tanto che ad oggi rivela che le piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip.

Emanuela Tittocchia, intervista esclusiva

Emanuela, cosa ti ha convinto a partecipare all’Isola dei Famosi e cosa ti ha lasciato questa esperienza?

Volevo fare un’esperienza diversa perché tendo ad annoiarmi abbastanza facilmente. Ho bisogno di stimoli nuovi e da questo punto di vista “L’Isola” è stato un toccasana. Sono stata felicissima di aver partecipato e non c’è mai stato un momento in cui mi sono chiesta chi me l’avesse fatto fare. La cosa più difficile è stata gestire i mosquitos perché anche di notte mi hanno hanno dato il tormento. Quando ti pungono è terribile perché oltre al bruciore la parte si gonfia. A parte queste difficoltà però mi sono divertita tanto e mi sono trovata bene con gli altri naufraghi.

C’è qualcosa che non rifaresti?

Ci ho pensato tanto. Non rifarei la prova con Awed. Quando lui mi ha chiamato per sfidarlo e da lì sono poi finita in nomination, io avevo uno squarcio sulla mano sinistra. Se avessi detto che non volevo fare la prova sarei stata esentata dal farla. Non mi sono sentita però di fare un passo indietro anche perché agli occhi degli altri sarei sembrata la moscia di turno. Se possi tornare indietro, deciderei diversamente. Questo è l’unico rammarico che provo. Sinceramente, considerando il rapporto che si era creato, non pensavo che Awed potesse scegliere me. Sono rimasta male.

Mi sembra che tu non abbia apprezzato il fatto di essere uscita contro Roberto Ciufoli. Hai detto che è stato imbarazzante. Come mai?

Sinceramente non valuto la persona in base alla carriera. Io non ho mai messo in dubbio il suo talento artistico ma sull’Isola non sono riuscita a provare stima nei suoi confronti né come giocatore né come persona. Chi va in un reality deve esporsi e deve dire quello che pensa. Lui a livello di dinamiche è stato completamente inesistente. Probabilmente aveva paura che litigando gli altri avrebbero potuto pensare che non era una persona equilibrata o forse è voluto apparire migliore di come è. Pensa che quando ero in nomination tutti mi facevano forza dicendo che sarebbe uscito Roberto. Parlava sottovoce per non farsi capire dagli altri e quando gli chiedevi cosa aveva detto rispondeva l’esatto contrario, ha fatto finta di essere buono quando invece è una persona rancorosa.

Parlando degli altri naufraghi, hai usato parole dure anche nei confronti di Isolde che ti aveva mandata in nomination definendoti inattiva. L’hai trovata un’accusa ingiustificata?

Per Isolde essere una persona attiva voleva dire andare a prendere la legna. Questa motivazione mi ha fatto saltare i nervi perché ho capito che non era farina del suo sacco. Dietro di lei c’era Roberto Ciufoli tanto che a volte si nascondevano dietro uno scoglio per non farsi sentire dal resto dei naufraghi. Loro si giustificavano dicendo che c’era un serpente. Siccome io all’inizio avevo attaccato Roberto, lui ha imbeccato Isolde spingendola a mandarmi in nomination. Non sopporto i raggiri e le bugie.

Si era notato un certo feeling tra te e Awed. Ti sei sentita attratta da lui?

Oltre ad essere un bellissimo ragazzo, Awed è molto divertente. Era nata tra noi una simpatia legata al gioco. Non ho mai provato interesse nei suoi confronti. Mi sono divertita con lui e abbiamo passato una bella serata stesi su quel comodo letto a baldacchino.

C’era qualcuno sull’Isola che poteva essere il tuo tipo?

Non ci ho mai pensato più di tanto. Sull’Isola mi sono avvicinata molto a Matteo tanto che ci sono stati dei momenti in cui avevo bisogno di stargli accanto. Uscendo ho pensato che mi piacerebbe trovare un fidanzato come lui. Mi spiace che non sono rimasta di più perché magari poteva scattare qualcosa anche da parte sua. Chissà.

Ho capito che vorresti vederlo sul podio o sbaglio?

Non sbagli (ride). Matteo se lo merita ma sono contenta anche se dovesse vincere Awed e Ignazio. Anche Valentina si è impegnata tanto e ha fatto un bel percorso.

Sei entrata all’Isola assieme a Manuela Ferrera. In passato avete amato lo stesso uomo, Biagio D’Anelli. E’ vero che provi ancora del rancore nei suoi confronti?

Lei ha voluto tirare in ballo prima dell’ingresso all’Isola questa storia inventandosi anche un un po’ di cose visto che non è andata come lei ha raccontato. Io non provo rancore nei suoi confronti. Penso però che lei abbia sbagliato delle cose. Quando sono entrata con lei la prima volta in Palapa lei mi ha attaccata senza motivo. Avevo già intuito che voleva attirare l’attenzione su di sé. Non aveva interesse a seguire un percorso insieme agli altri.

Tra i naufraghi chi ti ha deluso di più?

Mi hanno deluso Roberto Ciufoli e Isolde Kostner. Il naufrago che più invece mi ha sorpreso favorevolmente è stato Matteo. E’ un ragazzo buono, affettuoso. Ha costruito una capanna meravigliosa per proteggerci e si dava da fare per ogni evenienza. Mi sono affezionata molto a lui.

Dopo l’”Isola dei Famosi” ti piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip? Ti è stato mai proposto di entrare nella casa?

Ho fatto i colloqui due volte, uno proprio l’anno scorso. Ero scettica all’inizio per la presenza delle telecamere. Ho superato questa diffidenza tanto che chi mi conosce ha detto che mi sono mostrata per quello che sono. All’inizio mi sono vergognata anche di esibire la cicatrice sulla pancia, segno di un’operazione che ho subito. Poi però me ne sono fregata. Ora che mi sono sentita libera mi sento pronta anche per partecipare al Grande Fratello Vip.