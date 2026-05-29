Elisa è la prima artista a fare un concerto a Campovolo: ecco la festa per i suoi 30 anni di carriera. Trent’anni di musica non si celebrano con un semplice concerto, ma costruendo un mondo. È questa la filosofia dietro “SOUNDTRACK ’97-’27”, l’evento kolossal con cui Elisa festeggerà, l’11 settembre 2027, i tre decenni dal suo debutto discografico.

Elisa ed il concerto evento a Campovolo per i 30 anni di carriera

L’appuntamento è alla RCF Arena di Campovolo, che per l’occasione si trasformerà in una vera e propria “città temporanea” (com’è stata definita dalla stessa artista) dedicata non solo alla musica, ma alla cultura, al benessere e alla sostenibilità ambientale.

Elisa, nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi un percorso unico nel panorama italiano, muovendosi tra rock, elettronica e contaminazioni orchestrali senza mai rinunciare alla propria identità, dimostrando di essere un’artista capace di unire il mainstream a una ricerca sonora profonda e introspettiva. Questo evento nasce proprio dal desiderio di dare una forma fisica a questo legame: non solo uno show serale, ma un’esperienza che inizierà già alle 9 del mattino.

Il cuore pulsante della giornata sarà il “Boulevard”, un percorso che accompagnerà il pubblico verso il live delle 20:30 attraverso mostre storiche, momenti di ascolto dei master originali, aree cinema, spazi per il karaoke e persino zone dedicate a yoga e meditazione. Non mancheranno angoli per le famiglie, market locali e un campeggio per chi vorrà immergersi totalmente nell’atmosfera.

Tutto questo percorso non avrebbe alcun senso senza l’attenzione all’ambiente, tema da sempre caro all’artista, che non sarà solo di facciata. L’intera macchina organizzativa – curata da Friends & Partners, Asile e Double Trouble Club – si è posta l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ecologico. Si punterà su generatori a biocombustibile HVO, sulla politica plastic free e su una gestione dei rifiuti volta al recupero delle eccedenze. Anche il pubblico sarà incentivato a una mobilità consapevole: grazie ad accordi con gli operatori ferroviari e al network di bus turistici che coprirà 250 città italiane, l’organizzazione spinge per l’abbandono dell’auto privata, facilitando l’arrivo a Reggio Emilia con treni straordinari notturni e soluzioni di mobilità dolce.

Un’altra grande missione rivoluzionaria per Elisa, che punta a trasformare Campovolo in un laboratorio di inclusione e riflessione. I biglietti sono disponibili a partire da oggi, venerdì 29 maggio, alle ore 15.00, con formule agevolate pensate appositamente per le famiglie. Possiamo dirlo: è partito ufficialmente il countdown per l’11 settembre 2027.