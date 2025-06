Un racconto toccante che ha cambiato per sempre la cultura della donazione degli organi in Italia: il 27 giugno su Rai2 in prima serata va in onda “Effetto Nicholas”, il docufilm che ripercorre la vicenda del piccolo Nicholas Green.

Trent’anni dopo, la storia di Nicholas Green torna a far riflettere, su Rai 2 il documentario

Venerdì 27 giugno 2025, in occasione del trentennale della tragica scomparsa di Nicholas Green, Rai2 propone in prima serata il documentario “Effetto Nicholas”, una produzione firmata Endemol Shine Italy per Rai Documentari. Il film racconta una delle pagine più commoventi e trasformative della cronaca italiana: quella di un bambino americano ucciso per errore durante una vacanza in Italia e divenuto simbolo della donazione degli organi.

La tragedia sulla Salerno-Reggio Calabria che commosse l’Italia

Era il 29 settembre 1994 quando Nicholas, 7 anni, fu colpito da un proiettile mentre viaggiava in auto con la sua famiglia sulla Salerno-Reggio Calabria. Dopo 72 ore di speranza e dolore, ne venne dichiarata la morte cerebrale. Ma proprio in quel momento di profonda disperazione, i genitori, Reginald e Margaret Green, decisero di compiere un gesto straordinario: donare gli organi del loro bambino.

Una rivoluzione culturale: nasce l’“Effetto Nicholas”

Il gesto della famiglia Green scosse l’opinione pubblica e trasformò radicalmente la percezione della donazione di organi in Italia. In poco tempo:

I trapianti aumentarono del 25% già l’anno successivo;

In dieci anni, le donazioni triplicarono, aprendo la strada a un vero cambiamento culturale e sanitario.

Nicholas salvò direttamente sette persone, ma la sua storia ne ha salvate centinaia negli anni successivi, diventando emblema di generosità e civiltà.

Il documentario: un racconto tra passato e presente

“Effetto Nicholas”, ideato e scritto da Carmen Vogani e Lorenzo Avola, non si limita a ricostruire i fatti del 1994. Offre uno sguardo completo sull’evoluzione della cultura della donazione in Italia, con testimonianze esclusive:

Della famiglia Green: il padre Reginald , la madre Margaret e la sorella Eleanor , presente la notte dell’incidente;

Dei riceventi degli organi di Nicholas;

Dei medici e operatori sanitari coinvolti;

Di chi oggi vive esperienze simili, affrontando anche il tema dell’anonimato nella donazione.

Un omaggio alla memoria e un invito alla consapevolezza

Il documentario ricostruisce anche il processo per l’omicidio di Nicholas, conclusosi in ogni grado di giudizio. Ma soprattutto restituisce il valore e la potenza dell’esempio lasciato da quella famiglia americana, capace di trasformare un dolore immenso in una speranza concreta per tanti.

Il documentario Effetto Nicholas andrà in onda venerdì 27 giugno in prima serata su Rai2. È una produzione di Endemol Shine Italy realizzata in collaborazione con Rai Documentari, ed è stato scritto da Carmen Vogani e Lorenzo Avola.