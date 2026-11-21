Le canzoni di Edoardo Vianello, da Abbronzatissima a I Watussi, passando per Guarda come dondolo e Pinne, fucile ed occhiali, entrano in una nuova fase della loro storia. Il cantautore romano ha infatti ceduto il proprio catalogo musicale ad ANote Rights Management, società del gruppo ANote Music, che ha annunciato l’apertura di un’asta attraverso la quale sarà possibile acquistare quote delle royalties generate dai brani.

Edoardo Vianello vende il suo catalogo musicale

L’annuncio è arrivato il 18 novembre 2026 da Lussemburgo. L’operazione, conclusa nel novembre 2026 con il supporto di KPMG Advisory, riguarda una parte dei diritti autoriali legati a un repertorio che ha segnato profondamente la musica leggera italiana degli anni Sessanta.

Edoardo Vianello, quali canzoni fanno parte del catalogo in vendita?

Nel catalogo figurano alcuni dei brani più celebri della carriera di Edoardo Vianello, diventati veri e propri classici della musica italiana. Tra questi troviamo Abbronzatissima, I Watussi, Guarda come dondolo, Il capello e Pinne, fucile ed occhiali.

Non si tratta, però, soltanto delle canzoni interpretate direttamente dall’artista. Il repertorio comprende anche composizioni realizzate per altri protagonisti della musica italiana, come Rita Pavone, per la quale Vianello ha scritto successi come La partita di pallone e Sul cucuzzolo.

Un patrimonio musicale importante, che racconta il doppio ruolo di Vianello come interprete e autore e che si inserisce in una carriera straordinaria, con oltre 64 milioni di dischi venduti.

La popolarità delle sue canzoni, del resto, non si è mai esaurita. Alcuni brani continuano a essere ripresi e campionati anche dagli artisti contemporanei: Abbronzatissima è stata riproposta da Brusco in Sotto i raggi del sole, Il capello è stato utilizzato da M¥SS KETA nel brano Finimondo, certificato doppio disco di platino, mentre I Watussi è presente in Frutta malinconia di Francesco Gabbani.

Come funziona l’asta di ANote Music e come acquistare le royalties

La particolarità dell’operazione è rappresentata dalla possibilità, aperta anche ai singoli utenti, di partecipare all’acquisto di una parte dei diritti economici del catalogo. Attraverso ANote Music sarà infatti possibile acquistare una o più quote, ciascuna delle quali dà diritto a ricevere una parte delle royalties autoriali generate dalle opere incluse nel repertorio.

I ricavi derivano dai diversi utilizzi delle composizioni musicali: streaming sulle piattaforme digitali, passaggi radiofonici e televisivi, esecuzioni dal vivo e utilizzi all’interno di film, serie e spot pubblicitari.

Per partecipare all’asta bisogna registrarsi sulla piattaforma ANote Music, completare la verifica del proprio profilo e caricare la somma che si intende destinare all’offerta. Una volta effettuato l’accesso alla pagina dedicata al catalogo di Edoardo Vianello, sarà possibile consultare le opere disponibili e le condizioni dell’asta, scegliere quante quote acquistare e indicare il prezzo che si è disposti a offrire per ciascuna.

Tutte le informazioni relative ai diritti e alle condizioni di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale ANote Music⁠.

Le parole di Edoardo Vianello: “Un’apertura all’innovazione”

A spiegare le ragioni della scelta è stato lo stesso Edoardo Vianello, che ha sottolineato il valore personale e professionale delle canzoni che lo hanno accompagnato per tutta la carriera.

«Queste canzoni mi hanno accompagnato lungo tutta la carriera e sono entrate nella vita di tante persone. Ho scelto ANote Music perché il suo modello inclusivo rappresenta un’apertura all’innovazione in un settore che si è sempre evoluto insieme alla tecnologia», ha dichiarato l’artista.

Soddisfazione anche da parte di Marzio F. Schena, CEO e cofondatore di ANote Music, secondo cui l’arrivo del catalogo rappresenta un passaggio importante per la piattaforma.

L’obiettivo è permettere anche ai piccoli investitori di entrare in un mercato tradizionalmente riservato agli operatori professionali, dando loro la possibilità di partecipare ai proventi generati dai diritti musicali.

ANote Music, cos’è la piattaforma che permette di investire nella musica

Fondata in Lussemburgo nel 2018 e lanciata nel 2020, ANote Music è un marketplace europeo dedicato alla compravendita di diritti sulle royalties musicali. La piattaforma permette ad artisti, autori, editori ed etichette discografiche di cedere parte dei propri proventi futuri, offrendo agli utenti la possibilità di acquistare quote dei cataloghi.

La società conta attualmente oltre 100.000 brani e 55.000 account registrati. Tra i repertori presenti sulla piattaforma figurano anche opere interpretate da star internazionali come Beyoncé, Avicii, Justin Bieber, Drake e Martin Garrix.

Con l’arrivo del catalogo di Edoardo Vianello, ANote Music punta quindi ad ampliare ulteriormente la propria offerta, portando sul mercato anche una parte importante della storia della canzone italiana.