Dalla spiritualità alla ricerca della propria identità, passando per la sperimentazione musicale e un incontro speciale con Jovanotti. Eva Bloo si prepara a pubblicare INRI, il suo primo EP, un progetto intimo e personale nel quale la cantautrice, dj, produttrice e performer sceglie di mostrarsi senza maschere, mettendo al centro fragilità, contraddizioni e libertà espressiva.

Intervista a Eva Bloo all’uscita del suo EP “INRI”

Otto tracce, tra cui i singoli già pubblicati DIO NOODO, artattack e CORRI CAVALLA, che raccontano un percorso di trasformazione personale e artistica. Un lavoro nel quale convivono sacro e profano, elettronica, breakbeat, hip hop e contaminazioni jungle. Ai microfoni di SuperGuidaTV, Eva Bloo ha raccontato la genesi del disco, il suo rapporto con la spiritualità e alcuni momenti importanti del suo percorso.

Eva Bloo, partiamo dal titolo del tuo primo EP, INRI. Come nasce questa scelta?

«Il titolo è arrivato quasi naturalmente, a partire dal periodo della mia vita in cui ho scritto il disco. Ho iniziato a riconoscermi nella storia più classica della religione di Cristo, che avevo conosciuto attraverso la mia famiglia. Vengo da una famiglia veneta molto cristiana, sono sempre andata a messa, inizialmente soprattutto per un’abitudine familiare. Crescendo, però, me ne sono distaccata. Poi sono andata a Londra per lavorare al disco, completamente da sola, senza produttore, proprio per concentrarmi esclusivamente sulla musica.

Ci sono stati momenti in cui mi sono sentita sola e un po’ persa. In particolare, ricordo una sera in cui sono entrata alla cattedrale di St. Paul, arrivando anche in ritardo a una messa. Appena entrata ho provato un’emozione fortissima, ho iniziato a piangere e mi sono sentita immediatamente meno sola. C’era una donna di colore a celebrare la funzione e quell’esperienza mi ha aiutata a lasciare andare il controllo e ad affidarmi alla fiducia. È proprio questa tensione tra controllo e fiducia, pace e guerra, che attraversa il disco».

Nel progetto metti in dialogo sacro e profano, arrivando anche a giocare con simboli religiosi. Avevi paura delle possibili reazioni del pubblico?

«Sinceramente no. Credo che oggi ci sia un forte bisogno di spiritualità, di guardare oltre ciò che è puramente razionale. Non penso che la spiritualità debba essere qualcosa di intoccabile o lontano dalla vita quotidiana. Anche il concetto di dissacrare, secondo me, va rivisto: tutto dipende dal messaggio che vuoi trasmettere. Se è positivo, autentico e umano, non credo ci sia nulla di sbagliato. Se attraverso una provocazione riesco ad avvicinare qualcuno a una riflessione sulla vita o su sé stesso, ben venga».

Sei cantautrice, dj, produttrice e performer. Come convivono queste diverse anime?

«Sono la naturale evoluzione di quello che faccio e di ciò che mi piace. Amo scrivere e raccontarmi attraverso le parole, ma ho anche una grande passione per la ricerca musicale, per il digging e per la scoperta di dischi e sonorità provenienti da scene diverse. Mi ha sempre affascinato la musica elettronica e futuristica. All’inizio tenevo separate queste dimensioni, poi ho capito che potevo unirle, portare il microfono sulla console e far convivere i miei testi con i suoni che amo. Volevo creare una musica che mi restituisse entrambe le sensazioni: quella delle parole e quella del sound».

Nel tuo percorso c’è stato anche un incontro importante con Jovanotti, che ti ha scelta per aprire il suo concerto a Palermo. Come è nata questa opportunità?

«Ci siamo conosciuti circa due anni fa in uno studio di registrazione che frequentava anche lui. Avevo portato alcuni quadri, che erano le copertine dei miei primi singoli, e lui è venuto a farmi i complimenti. Ero emozionatissima, anche perché uno dei primi dischi che ricordo di aver ascoltato in macchina con mio padre era proprio Safari di Jovanotti. Successivamente ha iniziato a seguirmi su Instagram e si è creato un contatto. Poi Ari Selecta, un dj di Bassano del Grappa, la mia città, mi ha scritto proponendomi di aprire il concerto. All’inizio non pensavo fosse una cosa reale, poi ho capito che l’opportunità si era concretizzata».

Jovanotti ti ha dato qualche consiglio per il tuo percorso artistico?

«È stato una grandissima ispirazione, soprattutto per il suo modo di stare sul palco. Ho visto una persona energica, ma allo stesso tempo tranquilla e consapevole. Dopo la mia esibizione ci siamo incontrati dietro le quinte e, scherzando, mi ha detto che ero bravetta a suonare. Io gli ho risposto che anche lui era bravetto! Poi mi ha guardata e mi ha detto: “Tu lo sai che dobbiamo fare le hit”. Gli ho risposto che non sapevo proprio come fare, e lui mi ha ricordato che con le hit si pagano le bollette.

Ma il consiglio che mi è rimasto più impresso riguarda la mia musica. Mi ha detto che le persone capiranno quello che sono davvero, non necessariamente quello che cerco di far arrivare. Mi ha invitata a lasciare andare, a non aggiungere parole o suoni inutili, perché il pubblico riuscirà a cogliere la mia essenza. È stato uno stimolo importante, che mi ha portata a riflettere anche sulle canzoni che sto scrivendo per il prossimo album».

A Palermo c’era anche tutta la tua famiglia sotto il palco. Che emozione è stata condividere quel momento con loro?

«I miei genitori erano tutti sotto il palco, insieme ai miei tre fratelli. Siamo andati praticamente tutti in gita a Palermo per un’occasione così importante. Appena ho iniziato a suonare, mia mamma ha cominciato a gridare a frequenze insostenibili e mio papà saltava a petto nudo! A un certo punto Jovanotti ha iniziato a cantare Mi fido di te, una delle canzoni della nostra famiglia, e sono corsa giù per cantarla tutti insieme. I miei erano felicissimi e fieri. Per me è stato speciale anche perché ho avuto la sensazione di iniziare a restituire loro qualcosa. Quando cresci e cominci a costruire il tuo percorso, poter condividere certi traguardi con chi ti ha sempre sostenuto è una soddisfazione enorme».

Se potessi scegliere un artista con cui realizzare un featuring, chi sarebbe?

«Oltre a Jovanotti? Direi JPEGMAFIA. Sarebbe un sogno realizzare una traccia con lui e Jovanotti insieme. Sarebbe un featuring davvero incredibile!».