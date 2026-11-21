Francesco Rodrigo e Matteo Ieva tornano con Inside The Session, il progetto realizzato con Artist First e Nelida Music Publishing in occasione della Milano Music Week. Tre artisti, tre brani inediti e sei giornate di lavoro in studio, dove la musica incontra anche la fotografia analogica. Li abbiamo incontrati per parlare di creatività, intelligenza artificiale, collaborazioni e del loro percorso da artisti a autori e produttori.

L’intervista a Le Ore

LE ORE, benvenuti su SuperGuida TV. Siamo qui per parlare di Inside The Session, un progetto che quest’anno arriva alla sua seconda edizione. Come nasce questa iniziativa?

È un progetto nato lo scorso anno dalla voglia di sperimentare e incontrare nuovi progetti musicali. Artist First, come struttura ed etichetta, e Nelida Music Publishing, come realtà editoriale, hanno creduto nella nostra idea e ci hanno permesso di realizzare questo esperimento all’interno della Milano Music Week.

In realtà, è un evento nell’evento, perché non nasce per esibirsi, ma per far partire dei discorsi, creare connessioni e dare vita a qualcosa di nuovo. Lo scorso anno abbiamo scoperto cinque artisti e con alcuni di loro continuiamo ancora oggi a lavorare. Sono nate collaborazioni e sono stati pubblicati anche singoli sviluppati proprio durante quelle session.

Il risultato della prima edizione ci ha spinto a strutturare ancora meglio il progetto. Quest’anno, inoltre, la musica incontra la fotografia: durante le sessioni di scrittura saranno presenti fotografi che scatteranno rigorosamente in analogico, su pellicola. Alla fine avremo anche le fotografie stampate.

Ci piace l’idea di far nascere percorsi nuovi, ascoltare le demo degli emergenti ed essere delle orecchie attente in un panorama in cui, a volte, sembra esserci sempre meno tempo per ascoltare davvero. L’incontro tra musica, fotografia e nuovi artisti è ciò che ci dà la voglia di continuare.

Quest’anno avete scelto tre progetti, dedicando a ciascuno due giornate di lavoro. Come selezionate gli artisti? Che cosa deve colpirvi quando ascoltate una demo?

Innanzitutto, ascoltiamo davvero tutte le demo che ci vengono inviate. Oltre alle idee musicali, cerchiamo di guardare anche al progetto nella sua totalità: osserviamo i profili Instagram, il modo in cui gli artisti comunicano e, più in generale, cerchiamo qualcosa di autentico che vada oltre la musica.

Tra tutte le candidature abbiamo cercato di individuare progetti che avessero una propria identità e una progettualità. Non soltanto persone che cantano o scrivono canzoni, ma artisti che abbiano qualcosa da raccontare. Se magari non sono ancora consapevoli di avere una direzione precisa, proviamo a capire se possiamo aiutarli a trovarla.

Abbiamo scelto tre progetti completamente diversi, ma che secondo noi hanno tutti un’identità e un possibile percorso. Il primo giorno abbiamo lavorato con una cantautrice calabrese, esplorando un mondo più folk, con sonorità che richiamano anche gli anni Settanta. Il terzo e il quarto giorno abbiamo incontrato un artista completamente diverso, con un approccio elettronico e un linguaggio molto ironico, giocoso e provocatorio. Infine, lavoreremo con una band. Tre universi differenti, ma tutti con una personalità ben definita.

Parlate spesso di contatto umano e di un’esperienza fatta di persone reali. In un’industria musicale che corre sempre più velocemente verso il digitale, perché sentite il bisogno di recuperare questa dimensione?

Banalmente, perché è il motivo per cui abbiamo iniziato a fare musica. Quello che ci ha colpito da piccoli, attraverso i dischi che ascoltavamo e i concerti a cui assistevamo, era proprio l’esperienza umana, un coinvolgimento emotivo che oggi sembra quasi difficile ritrovare nell’industria musicale. Se facciamo questo mestiere è grazie a quella sensazione che abbiamo provato da ragazzi, ascoltando determinati dischi e vedendo come venivano realizzate certe cose. Vogliamo dimostrare che si può continuare a lavorare con quella stessa passione e umanità.

Non ci piace utilizzare scorciatoie digitali o artificiali nella fase creativa. Le canzoni ci piace scriverle con gli strumenti, usare carta e penna per i testi ed essere presenti fisicamente. Naturalmente la tecnologia è importante e ci permette di realizzare le cose come si fanno oggi, ma preferiamo non farla entrare nel momento ideativo e creativo di un brano o di un progetto. A volte abbiamo bisogno anche di darci dei limiti. Se una canzone deve nascere necessariamente con un determinato sintetizzatore o attraverso uno strumento tecnologico, rischiamo di perdere qualcosa. Pensiamo che, se un essere umano restasse un giorno senza telefono, potrebbe riscoprire dei poteri che ha dimenticato di avere.

Siete partiti come progetto indipendente e successivamente siete diventati autori e produttori per altri artisti. Quando avete sentito il bisogno di compiere questo passaggio?

In realtà non è mai stato un bisogno, è successo tutto in maniera molto spontanea. Dopo aver pubblicato un EP con Columbia, ci hanno contattato gli Zero Assoluto, che erano rimasti colpiti dalle nostre canzoni e avevano voglia di provare a scrivere qualcosa insieme. Per noi è stato emozionante, perché sono un duo che in qualche modo ci ha accompagnato durante la crescita e ci ha riportato alla nostalgia degli anni Duemila. La prima canzone che abbiamo scritto e prodotto per altri artisti è nata proprio con loro.

Ci siamo resi conto fin da subito che ogni progetto lo vivevamo come se fosse il nostro. Quando entriamo in studio con un artista diventiamo una band: siamo quattro persone che lavorano insieme alla stessa canzone. Per Matteo, che tra noi due è sempre stato il cantante, questo cambiamento è stato particolarmente interessante. Di solito per un cantante non è semplice abituarsi a non avere sempre il riflettore puntato addosso, perché c’è quasi una sorta di sindrome per cui si pensa che tutto debba dipendere dalla propria performance.

Ma lavorare con gli Zero Assoluto ci ha aiutato a capire una cosa fondamentale. Poco dopo aver scritto insieme, hanno iniziato a fare i palazzetti. Sentire un pubblico intero cantare una canzone che avevi scritto ti fa capire che, alla fine, vince sempre la canzone. Tutte le sovrastrutture che si possono costruire intorno alla figura del cantante, durante la scrittura, scompaiono quando quel brano viene cantato dal pubblico. È in quel momento che la canzone si completa davvero.

Avete vissuto anche esperienze importanti come Sanremo, prima da artisti e poi da autori. Che differenza c’è tra salire su quel palco in prima persona e vedere un artista interpretare una vostra canzone?

A livello emotivo, è stato persino più forte sentire la canzone che avevamo scritto per Alex Wyse a Sanremo, tra le Nuove Proposte, rispetto a esibirci noi stessi a Sanremo Giovani qualche anno prima. Con il passare del tempo diventiamo forse più nostalgici, ma anche più emotivi. La maturità ti permette di dare un valore diverso alle esperienze.

Quando sei tu a salire sul palco, sei coinvolto in mille aspetti: pensi a come sei vestito, a come verrai in fotografia, a come canterai, a tutta la performance. È una prima volta e sei concentrato su te stesso. Quando invece osservi un altro artista, riesci a guardare tutto da una prospettiva diversa. Capisci quanto sia difficile stare su quel palco e quanto sia bello aver contribuito a creare una canzone senza la quale quella persona forse non sarebbe lì.

Abbiamo pianto molto di più guardando un artista interpretare una nostra canzone che pensando alla nostra esperienza personale. E oggi riusciamo anche a goderci maggiormente queste emozioni, senza avere paura di lasciarci andare.

Dopo essere stati artisti in prima persona, oggi lavorate soprattutto dietro le quinte. Vi manca il palco?

È una cosa che non escludiamo assolutamente. Nel corso del tempo sono già nate alcune canzoni che, insieme agli artisti con cui le abbiamo scritte, abbiamo immaginato di pubblicare in futuro attraverso delle collaborazioni. Potrebbe nascere un producer album oppure un nostro progetto con tutti quegli artisti con cui si è creato un legame particolare. Quindi non lo consideriamo un addio al palco. Anche perché, per come viviamo lo studio e i progetti che scegliamo di seguire, in qualche modo siamo sempre sul palco insieme agli artisti.

In questo momento, però, sentiamo di voler dare più importanza a quello che succede un passo prima: quando un progetto sta prendendo forma e una visione può davvero cambiare il percorso di una persona. Dal punto di vista emotivo e creativo, oggi siamo molto concentrati su questo aspetto.

In Inside The Session avete coinvolto anche tre fotografi che documentano le sessioni rigorosamente su pellicola. Da dove nasce questa scelta?

Siamo molto innamorati del mondo del cinema e probabilmente questo influenza tanto il nostro modo di vedere le immagini. Anche le fotografie che scattiamo tra noi le realizziamo con una macchina fotografica del 1999 che utilizza il rullino. Ci piace quel romanticismo legato al fatto di avere soltanto 36 scatti, non poterli vedere subito e dover aspettare lo sviluppo. C’è una magia particolare in tutto questo.

Anche dal punto di vista visivo, le fotografie analogiche hanno una pasta più poetica. A volte capita di fotografare qualcosa, magari la luna, con l’iPhone e di non riuscire a restituire quello che stiamo vedendo. Al contrario, una fotografia scattata su pellicola, magari durante una serata di cui non ricordiamo neanche perfettamente tutti i dettagli, quando viene sviluppata può risultare persino più bella della scena che conserviamo nella memoria.

Ci affascina molto questa imprevedibilità. Anche il limite dei 36 scatti dà valore a ogni fotografia. Oggi abbiamo gallerie con migliaia di immagini sui nostri telefoni che non riguardiamo quasi mai. La pellicola, invece, restituisce un peso e un significato a ogni singolo scatto. Per questo abbiamo scelto di coinvolgere Speed Photo, una realtà fotografica di Milano che ha selezionato per noi tre fotografi.

La cosa interessante è che, pur rimanendo sempre nello stesso studio e lavorando sempre noi con artisti diversi, cambia completamente lo sguardo attraverso cui viene raccontata l’esperienza. Siamo entrati nella seconda sessione e abbiamo già potuto confrontare le fotografie del lunedì con quelle del giorno successivo. Lo studio è sempre lo stesso, noi siamo sempre gli stessi, ma due fotografi diversi riescono a restituire immagini completamente differenti. Sembriamo altre persone, sembra quasi un altro studio. Ed è una cosa bellissima.

Oggi si parla moltissimo di intelligenza artificiale anche nella produzione musicale. La considerate una minaccia o uno strumento capace di aprire nuove possibilità creative?

All’inizio abbiamo deciso di non volerla conoscere. Poi ci siamo detti che, per capire come affrontare un cambiamento tecnologico, bisogna prima conoscerlo. L’abbiamo quindi studiata, almeno per comprenderne le potenzialità, ma non ci piace l’idea di coinvolgerla nella fase creativa vera e propria. In alcuni casi, però, può essere utile, soprattutto quando si ha poco tempo e si vuole sperimentare come potrebbe funzionare un’idea attraverso una prospettiva diversa.

Facciamo un esempio: magari scrivo una canzone, la canto io e la sviluppo su una tonalità maschile. Per capire come potrebbe funzionare al femminile, normalmente dovrei cercare una vocalist, portarla in studio, cambiare tonalità e fare diverse prove. La tecnologia può permetterci di ascoltare rapidamente una possibile versione con una voce femminile e capire se quella canzone potrebbe essere più adatta a un’altra interprete. In questo caso, però, non cambia la scrittura del brano, non cambia l’approccio creativo: il riff lo abbiamo ideato e suonato noi. La tecnologia ci aiuta semplicemente ad accelerare un processo di sperimentazione.

Lavorate insieme da tantissimo tempo e vi conoscete profondamente. Qual è il pregio musicale che riconoscete l’uno all’altro e quale, invece, è il difetto che dovete sopportare in studio?

Francesco: Il pregio di Matteo è sicuramente l’istinto artistico. Quando non pensa troppo, soprattutto nelle fasi embrionali della creazione, riesce ad avere un’intuizione quasi infantile, nel senso più bello del termine. È una purezza che considero preziosissima. È un po’ come la crema del caffè: devi prendere la prima parte che viene fuori, perché lì c’è qualcosa di speciale. Il suo istinto è proprio questo. Il difetto? Finché una cosa non convince lui, non esce. La prima e l’ultima parola su una canzone sono spesso le sue.

Matteo: Francesco è il mio cantante preferito, quindi questo è già un grande pregio! Ma se penso a lui come persona e come artista, credo che la sua forza sia la capacità di comunicare. È qualcosa che va oltre la scrittura di una canzone. Potrebbe funzionare anche se dovesse scrivere qualsiasi altra cosa. Questa capacità di comunicare si riflette poi nei testi e nel modo in cui riesce a raccontare le persone. Quando lavoriamo a un progetto cerchiamo sempre di entrare nella sensibilità di chi abbiamo davanti, quasi di psicanalizzarlo. A volte dobbiamo fare la stessa cosa anche con noi stessi, quando scriviamo canzoni che parlano di noi.

E il difetto?

Matteo: È molto alto! (ride) Scherzi a parte, è difficile trovare un vero difetto. Forse la sua incapacità di lasciar correre le cose, che è anche il suo pregio. Non lascia mai nulla al caso e vuole che ogni progetto venga curato fino all’ultima virgola. Questo fa sì che il lavoro sia sempre molto approfondito, ma allo stesso tempo gli fa consumare tante energie che, qualche volta, potrebbe risparmiarsi. E non parlo soltanto del lavoro: noi condividiamo anche la quotidianità e l’ambiente domestico, quindi questa sua caratteristica si ritrova un po’ in tutto.

De domani poteste entrare in studio con un artista italiano e uno internazionale, chi scegliereste?

Francesco: In questo momento direi Angelina Mango. Ho ascoltato recentemente una sua performance vocale e penso che sarebbe bellissimo lavorare con lei e conoscere ancora meglio le potenzialità della sua voce.

Matteo: Sono d’accordo. È una cantante straordinaria, con un caleidoscopio di colori vocali davvero ampio. Da autori e produttori sarebbe molto stimolante provare a esplorare lati della sua personalità artistica che magari non ha ancora avuto modo di esprimere.

Francesco: Per quanto riguarda l’internazionale, direi sicuramente The 1975.

Matteo: Sono una band di autori, produttori e performer inglesi che stimiamo moltissimo e che ci ha ispirato nelle prime fasi del nostro percorso. Sarebbe un sogno poter entrare in studio con loro. Ci piace il modo in cui concepiscono la musica, come qualcosa che va oltre la semplice canzone e diventa un oggetto artistico più ampio. Hanno anche una propria etichetta discografica e una visione del progetto musicale nella sua totalità. È un approccio nel quale ci ritroviamo molto e sarebbe bellissimo poterci incontrare artisticamente.