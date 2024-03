Matteo Paolillo (Alias Edoardo Conte) ci sarà in Mare Fuori 5 o ha detto addio alla serie?Se siete tra quelli che hanno già visto tutta la quarta stagione della fiction ambientata in un carcere minorile di Napoli, allora sapete già qual è la sorte del protagonista. Questo articolo, infatti, contiene spoiler sull’ultima stagione. Se non siete ancora in pari con “Mare fuori” vi consigliamo di non proseguire la lettura di questo articolo.

Il finale di Mare Fuori 4

Nel finale della quarta stagione di “Mare Fuori”, la scena chiave si svolge al Cimitero di Poggioreale, dove Rosa abbandona il proprio matrimonio per affrontare Edoardo Conte, che cerca di prendere il tesoro della famiglia Ricci. Al cimitero si trovano anche Cucciolo, Micciarella e potenzialmente Carmela. Edoardo viene colpito e cade in una tomba, che viene poi chiusa, lasciando incerta la sua sorte

Chi ha colpito Edoardo Conte nel finale di Mare Fuori?

Le ipotesi principali riguardo a chi colpisce Edoardo Conte nella scena finale di “Mare Fuori 4” non sono state esplicitamente confermate, ma è chiaro che Rosa possa essere coinvolta nell’incidente. Ecco i personaggi che, in un verso o nell’altro, potrebbero aver partecipato alla scena.

Rosa Ricci, come detto, che avrebbe avuto motivi validi per vendicarsi di Edoardo, dato il suo ruolo nell’uccisione di suo padre Don Salvatore. Il risentimento e la sete di vendetta potrebbero averla spinta a colpire​​​​.

Carmela, delusa e tradita da Edoardo, potrebbe aver orchestrato una vendetta contro di lui per tutto il male ricevuto, rendendola un’altra sospettata plausibile​​​​. Magari con la complicita proprio di Rosa

Micciarella e Cucciolo, che non erano a conoscenza dell’ubicazione precisa del denaro e non sapevano di Edoardo diretti al cimitero, ma avevano motivi personali per eliminarlo. La loro ambizione di riprendersi il potere potrebbe averli portati a colpire Edoardo per assicurarsi che non rimanessero tracce dei loro movimenti​​​​.

Ciro Ricci: Un’altra teoria popolare tra i fan è che Ciro Ricci, un personaggio morto in precedenti stagioni ma che molti credono possa essere ancora vivo, possa essere il responsabile. Viene citato un video in cui Ciro Ricci appare in una cripta di famiglia, insinuando l’immortalità del personaggio​​.

Milos: Infine, c’è la teoria che Milos, un personaggio insospettabile perché amico di Edoardo, possa essere il colpevole. Questa ipotesi suggerisce che il movente di Milos potrebbe essere legato al suo fidanzato (ormai ex) Cucciolo, che è in scontro con Edoardo​​.

La narrazione lascia aperta la possibilità che altri personaggi possano avere un ruolo nella sua potenziale salvezza o nel suo destino finale.