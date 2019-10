Licia Colò torna in tv con “Eden – Un pianeta da salvare“, un nuovo programma dedicato all’ambiente e alle bellezze del mondo trasmesso in prima serata su LA7. Ecco le prime anticipazioni e la data di inizio.

Licia Colò torna su La7 con “Eden – Un pianeta da salvare”

Al via da mercoledì 9 ottobre 2019 alle ore 21.15 “Eden – Un pianeta da salvare“, il nuovo programma a vocazione ambientalista condotto da Licia Colò. Si tratta di un nuovo passaggio televisivo per la conduttrice che, dopo aver condotto “Niagara” su Rai2, approda su La7 con un programma in cui si occuperà di cambiamenti climatici, ma anche di inquinamento e della carenza d’acqua. Un viaggio diverso quello della Colò proiettata anche a scoprire e raccontare luoghi meravigliosi e fragili come ha rivelato lei stessa durante un’intervista rilasciata a Corriere della Sera:

“Andremo in Danimarca dove c’è un’isola con un autosostentamento perfetto e un’economia circolare virtuosa; vedremo la grotta gigante di Trieste e le grotte di sale in Polonia; viaggeremo nel deserto del Marocco e sul lago Bajkal…”.

Eden Un pianeta da salvare: “mostreremo tante bellezze, ma anche tante fragilità”

Una nuova avventura televisiva per Licia Colò che, dopo la breve parentesi in Rai, approda sulla rete La7 di Urbano Cairo con “Eden – Un pianeta da salvare”. Un programma che non si discosta da quello di cui finora si è sempre occupata in tv, visto che la conduttrice e scrittrice si occuperà di ambiente, cambiamenti climatici, desertificazione, disboscamenti e tanto altro. ”

Sarà un modo di guardare il mondo al di là delle frontiere, delle barriere geografiche, degli stati” ha dichiarato la conduttrice a Il Corriere della Sera che, parlando del pianeta in cui tutti noi viviamo ha precisato:

Va visto come un unicum, sia perché lo è, sia perché va vissuto come un’unica entità, un solo organismo. Noi possiamo unire luoghi distanti come il Madagascar e il Veneto grazie al nesso dell’acqua: in Madagascar ce ne è poca, la conseguenza è la mancanza di igiene, da lì arrivano le malattie. In Veneto invece ce ne è tanta, ma è avvelenata dai Pfas (sostanze che creano problemi a livello endocrinologico), e si torna alle malattie. Sono due lati della stessa medaglia. Questo è solo un esempio, ma ce ne sono tanti”.

L’obiettivo del programma “Eden” e di Licia Colò è quello di raccontare al pubblico di come sta cambiando il clima e il mondo in cui viviamo ma con una chiave di lettura davvero originale: “sempre partendo da luoghi meravigliosi: mostreremo tante bellezze, ma anche tante fragilità”.