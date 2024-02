E’ sempre Cartabianca, il talk show politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, torna in prima serata su Rete 4. Nessuno stop per il programma della giornalista che prosegue la sua consueta programmazione anche durante la “settimana santa” di Sanremo 2024. Ecco tutti gli ospiti, le anticipazioni e i temi di stasera, martedì 6 febbraio 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 6 febbraio 2024

Martedì 6 febbraio 2024 dalle ore 21.25 torna l’appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer e trasmesso in diretta su Rete 4. La giornalista e conduttrice non si ferma nemmeno durante la settimana del Festival di Sanremo 2024 e torna in diretta per raccontare e discutere dei temi più caldi e importanti della settimana. Come sempre il programma si occupa di affrontare i principali temi di attualità politica ed economica.

A cominciare dalle proteste dei trattori che stanno sfilando per le strade delle città italiane: una protesta che ha spinto gli agricoltori a scendere in strada per difendere i propri diritti al lavoro. In settimana le proteste degli agricoltori con i loro trattori hanno raggiunto le principali strade di città come Roma e Milano. Nei prossimi giorni è previsto anche un corteo nel centro della Capitale.

È sempre Cartabianca, gli ospiti: c’è anche Mauro Corona

Nella puntata di stasera di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer di martedì 6 febbraio 2024 si torna a parlare della guerra in Israele. Da mesi oramai prosegue il conflitto Israele – Hamas: quali sono i possibili sviluppi? Intanto il leader degli Houthi ha minacciato l’Italia dichiarando: “diventerà un bersaglio se parteciperà all’aggressione contro lo Yemen. Il suo coinvolgimento sarà considerato un’escalation e una militarizzazione del mare e non sarà efficace”.

In studio a discutere di tutti i temi al centro della puntata diversi ospiti e personaggi di spicco della politica e del giornalismo italiano. Tra gli ospiti di questa sera: i giornalisti Andrea Scanzi e Concita De Gregorio, ma anche Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti e tanti altri. Come sempre ad inizio puntata la chiacchierata a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più importanti della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.