Bianca Berlinguer torna in diretta con una nuova puntata di E’ sempre Cartabianca in prima serata su Rete4. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni del talk show politico e di attualità in onda stasera, martedì 20 febbraio 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 20 febbraio 2024

Martedì 20 febbraio 2024 dalle ore 21.25 appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer e trasmesso in diretta su Rete 4. Anche questa settimana la giornalista e conduttrice torna in diretta per raccontare e discutere dei temi più caldi e importanti della settimana. Al centro del programma di informazione ed attualità ancora una volta i temi di attualità, politica ed economica più caldi della settimana.

La puntata di stasera si occupa del cambiamento climatico e delle temperature record. In questi ultimi giorni, la colonnina di mercurio ha fatto registrare oltre 20° in diverse regioni. Non solo, un approfondimento è dedicato alla delicata questione della Pianura Padana dove i livelli di inquinamento sono talmente alti da superare i limiti previsti dall’Unione Europea. Spazio poi all’allarme siccità che sta interessando la Sicilia dove è a rischio il settore dell’agricoltura.

È sempre Cartabianca, gli ospiti: c’è anche Mauro Corona

Nella puntata di stasera di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer di martedì 20 febbraio 2024 spazio anche alla strage di Altavilla Milicia. La morte dei fratelli Emanuel di 5 anni e Kevin di 16, seviziati e uccisi insieme alla madre Antonella Salamone da parte del padre Giovanni Barreca e dalla sorella 17enne è uno dei casi più terribili degli ultimi mesi. Intanto l’autopsia conferma le torture subite dai due fratellini prima di essere uccisi, mentre sono emersi i messaggi che Kevin inviava all’amico, dicendo di avere paura e facendo riferimento ai “demoni”.

A dibattere dei temi al centro della puntata di stasera, diversi ospiti e personaggi di spicco della politica e del giornalismo italiano. In studio, ma anche in collegamento ospiti: i giornalisti Andrea Scanzi e Concita De Gregorio, ma anche Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti e tanti altri. L’inizio di puntata vede ancora una volta il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più importanti della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.