È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 12 dicembre 2023

Martedì 12 dicembre 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk show politico ed attualità presentato con grandissimo successo da Bianca Berlinguer. La giornalista e conduttrice torna anche questa settimana in diretta su Rete 4 pronta ad affrontare temi di strettissima attualità con un confronto diretto con ospiti e personaggi del mondo della politica, della cultura e del giornalismo.

Al centro della puntata di stasera i principali temi che animano il dibattito politico. Si parlerà dello scontro sul salario minimo che divide i partiti politici, ma anche le nuove misure economiche pensate per contrastare la povertà e cercare di ridurre le disuguaglianze sociali nel nostro Paese. Proprio durante il periodo di Natale e Capodanno queste disuguaglianze si fanno più visibile e tangibile in un paese economicamente in grande difficoltà. Non mancheranno poi temi di carattere geopolitico.

È sempre Cartabianca, tutti gli ospiti: in studio Mauro Corona

Durante la puntata di martedì 12 dicembre 2023 di E’ sempre Cartabianca, la padrona di casa Bianca Berlinguer si occuperà anche di un tema di interesse internazionale. Si tratta della guerra tra Israele e Palestina iniziata due mesi. A distanza di 60 giorni dall’attacco di Hamas a Israele e a due anni di distanza dalla guerra tra Russia e Ucraina, ci si domanda: quali sono le prospettive future dei due conflitti che hanno sconvolto il mondo?

A discuterne in studio un parterre di ospiti di primissimo livello. Tra gli ospiti della puntata di stasera: i giornalisti Andrea Scanzi e Concita De Gregorio. Non solo, in studio anche Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti e tanti altri. Da non dimenticare poi Mauro Corona, protagonista come sempre del dibattito iniziale con la Berlinguer sui temi più caldi della settimana.

