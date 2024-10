Torna l’appuntamento con È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità condotto da Bianca Berlinguer e trasmesso in prima serata su Rete 4. Scopriamo in anteprima tutti gli ospiti, le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, martedì 15 ottobre 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 15 ottobre 2024

Stasera, martedì 15 ottobre 2024 dalle ore 21.25 va in onda una nuova imperdibile puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice è pronta, anche questa settimana, a discutere dei temi più caldi con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Argomento centrale della puntata di stasera, l’alta tensione internazionale tra Italia e Israele. Il motivo? La telefonata della premier Giorgia Meloni al primo ministro israeliano Netanyahu per definire “inaccettabili” gli attacchi dell’Idf contro la missione Unifil dell’ONU. No solo, spazio al dibattito politico che da settimane tiene banco circa le misure della prossima manovra economica. Il governo riuscirà a coniugare la crescita con l’obbligo di contenere il deficit pubblico?

È sempre Cartabianca, ospiti di stasera: c’è anche Mauro Corona

Non solo, nella puntata di stasera di martedì 15 ottobre 2024, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer e i suoi ospiti tornano a parlare anche del ddl Sicurezza arrivato in Senato. Il ddl Sicurezza divide, visto che introduce nuovi reati e aggravanti, come quella per i fatti commessi dentro o nei pressi di una stazione ferroviaria o della metropolitana. La norma sarà utile a scoraggiare chi vuole compiere furti, rapine e violenze in questi luoghi?

A discuterne in studio e in collegamento tantissimi ospiti tra cui: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Come sempre ad inizio puntata Bianca Berlinguer si collega a distanza con Mauro Corona per una chiacchierata sui temi più cruciali degli ultimi giorni.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.