Sta per tornare una nuova edizione di ‘È sempre Cartabianca‘. Il programma, condotto da Bianca Berlinguer, avrà una novità importante a cominciare da una nuova collocazione nel palinsesto Mediaset. Vediamo insieme da quando andrà in onda.

Ritorna ‘È sempre Cartabianca’ con Bianca Berlinguer

Cronaca, politica, economia e ambiente sono i principali temi di discussione di ”È sempre Cartabianca“. Il programma televisivo di approfondimento e informazione torna dopo essersi preso un periodo di pausa durante i mesi estivi. La prima puntata della nuova edizione andrà in onda martedì 3 settembre 2024 in prima serata su Rete 4 alle ore 21.25. A condurre questa nuova edizione c’è sempre Bianca Berlinguer.

Immancabile come ospite è Mauro Corona che ad agosto ha compiuto 74 anni ed ha trascorso le vacanze tra escursioni, scalate, scultura e scrittura. Sarà lui a dire la sua sui principali temi di attualità che saranno discussi nel corso della prima puntata. Il programma va in onda su Mediaset da settembre 2023 e ha fatto registrare in questi mesi ottimi ascolti. Nato come successore di ‘Cartabianca’, in onda su Rai 3 dal 2016 al 27 giugno 2023, tratta argomenti legati all’attualità, alla politica, all’economia e alla società, con l’ausilio di servizi e della presenza di ospiti in studio e in collegamento.

Un doppio appuntamento la domenica

Per la nuova stagione televisiva, Mediaset punta molto su Bianca Berlinguer che avrà sempre più spazio a partire da ottobre. Come dichiarato durante la presentazione dei palinsesti da Pier Silvio Berlusconi:

«Di Bianca Berlinguer in particolare siamo molto soddisfatti, ma vediamo per lei anche nuovi prodotti e appuntamenti».

La conduttrice sarà al timone di ‘È sempre Cartabianca‘ non solo di martedì ma anche di domenica sera sfidando importanti competitor su altre reti. Il programma verterà più sull’inchiesta puntando a catturare i telespettatori di ‘Report‘ su Rai3 e ‘Che Tempo che Fa‘ sul Nove. La Berlinguer lascia l’access prime time di Rete4 che passa a Paolo Del Debbio.