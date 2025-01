Torna È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 21 gennaio 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 21 gennaio 2025

Stasera, martedì 21 gennaio 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice è pronta a discutere dei temi più caldi con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata la morte di Ramy Elgaml, il 22enne rimasto ferito durante l’inseguimento tra scooter e carabinieri del 27 novembre scorso a Milano. La morte del giovane ha richiesto l’apertura di una indagine. Intanto dalla Procura sono filtrate le prime valutazioni sull’inseguimento, si attende l’esito della consulenza cinematica per accertare lo svolgimento dei fatti.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 21 gennaio 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer si occupa anche del recente insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca come 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Gli occhi di tutto il mondo nelle ultime ore sono rivolti verso Washington dove si è svolta la tradizionale cerimonia del giuramento, inizia ufficialmente la seconda presidenza americana di Donald Trump. Tra i presenti anche la premier Giorgia Meloni, unica leader europea. Quali saranno i primi provvedimenti firmati dal tycoon tornato alla Casa Bianca?

A discutere dei temi al centro della puntata di stasera tanti ospiti in studio e in collegamento. Tra questi: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Come sempre in apertura di puntata il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.