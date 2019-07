La Formula E 2018/2019 torna in esclusiva in chiaro su Italia 1 con lo spettacolare E-Prix di New York con due distinti round per le vie di Brooklyn. Ecco le anticipazioni e la programmazione completa con tutti gli appuntamenti trasmessi sabato 13 e domenica 14 luglio solo su Italia 1 e Mediaset Italia 2.

EPrix 2019 a New York in chiaro su Italia 1

Tutto pronto per una nuova tappa del Campionato del mondo delle velocissime monoposto elettriche ideato dalla FIA trasmesso in chiaro in diretta sabato 13 e domenica 14 luglio in esclusiva su Italia 1 e Mediaset Italia 2. Questa volta lo spettacolare E-Prix 2019 si svolgerà a New York con due round per le strade di Brooklyn. La telecronaca dell’evento è interrante affidata a Ronny Mengo e Nicola Villani con la consulenza tecnica di Fabiano Vandone. Dai box, invece, ci sono le inviate Anna Capella e Irene Saderini.

E-Prix di New York 2019 si preannuncia davvero importante per decretare il vincitore di questa quinta edizione. Al momento sono otto i piloti in lizza per la vittoria finale: al primo posto con 130 punti c’è il francese Vergne tallonato da Di Grassi a quota 98 punti.

Per Vergne si tratta di un grande occasione per vincere nuovamente il titolo e aggiudicarsi così la vittoria per il secondo anno consecutivo. Intanto l’E-Prix quest’anno ha compiuto un vero e proprio salto di qualità catalizzando l’interesse del pubblico, ma anche di prestigiose case automobilistiche e di alcuni piloti tra cui uno su tutti Felipe Massa.

L’interesse verso il campionato dedicato alle velocissime monoposto è sicuramente legato anche alla scelta di location di primissimo livello in grado di garantire una spettacolarità senza paragoni. Non solo, le monoposto elettriche in questo campionato si sono dimostrate più prestanti e hanno gareggiato per le strade di Marrakesh, Città del Messico, Sanya, Hong Kong, Berlino, Roma, Cile, Berna fino a New York.

ePRIX DI NEW YORK DI FORMULA E: la programmazione

Ecco la programmazione completa dell’ Eprix 2019 di New York:

sabato 13 luglio 2019

ore 13.30: diretta libere 1 su www.sportmediaset.it

ore 16.00: diretta libere 2 su www.sportmediaset.it

ore 17.45: diretta qualifiche su www.sportmediaset.it

ore 22: gara 1 Formula E su www.sportmediaset.it

ore 23.55: gara 1 Formula E su Italia 1

Domenica 14 luglio