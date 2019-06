La Formula E 2018/2019 torna su Italia con l’ePrix della Svizzera, tra le vie di Berna. Ecco tutti gli appuntamenti e le anticipazioni della giornata di sabato 22 giugno 2019.

E-Prix di Berna su Italia 1: gli orari di sabato 22 giugno 2019

Sabato 22 giugno dalle ore 17.50 su Italia 1 andrà in onda la diretta dell’E-Prix di Berna, la capitale della svizzera. Si tratta di un evento imperdibile per tutti gli appassionati di Formula E, che potranno seguire la diretta fissata dalle ore 18.00.

La telecronaca dell’evento è affidata a Ronny Mengo e Nicola Villani, con la consulenza tecnica di Fabiano Vandone. In diretta dai box, invece, c’è Anna Capella.

Il Mondiale del futuro festeggia quest’anno la quinta edizione e per la stagione 2018/2019 prevede 13 prove su pista fino alla conclusione in calendario a luglio. La Formula E ha attirato l’attenzione di tutti; non solo degli appassionati del settore, ma anche di importantissime case automobilistiche e di alcuni piloti di fama mondiale. Undici sono le scuderie con ben 22 piloti tra cui c’è anche quello di Felipe Massa.

Formula E 2018/2019: i circuiti

Per la stagione 2018/2019, la Formula E è pronta a regalare al pubblico uno spettacolo senza precedenti. Tantissime le città coinvolte in questa stagione che vedrà le monoposto chiamate a sfidarsi su circuiti allestiti in location di fama mondiale. Ecco i vari circuiti delle sfide: da Riad a Marrakesh a Santiago del Cile, da Città del Messico ad Hong Kong, da Sanya a Roma, da Parigi a Montecarlo, da Berlino a Berna fino a New York.

Ricordiamo che su www.sportmediaset.it, disponibile sia come sito che come app per dispositivi, è possibile seguire in streaming tutte le gare di questa imperdibile stagione di Formula E. In caso contrario è possibile vederla in chiaro su Italia 1!

L’appuntamento con l’E-Prix di Berna è per sabato 22 giugno in esclusiva su Italia 1!