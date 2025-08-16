È morto Pippo Baudo. Nella giornata di oggi, sabato 16 agosto 2025, è arrivata la triste notizia che scuote il mondo dello spettacolo. A comunicarlo, con un flash, è stata l’Ansa. Il noto conduttore tv aveva compiuto a giugno 89 anni.

È morto Pippo Baudo: il presentatore aveva 89 anni

È venuto a mancare questa sera a Roma, sabato 16 agosto 2025, Pippo Baudo. La notizia è stata confermata all’Ansa dal suo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma.

Simbolo della tv italiana, Pippo Baudo ha condotto ben tredici edizioni del Festival di Sanremo (1968, 1984-85, 1987, 1992-96, 2002-03, 2007-08) e programmi di successo come ‘Canzonissima‘ e ‘Domenica in‘. Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, negli anni è entrato nelle nostre case con “Settevoci” (1966-70), “Fantastico” (1984-86 e 1990), “Serata d’onore” (1983, 1986), “Gran Premio” (1990), “Varietà” (1991), “Luna Park” (1994-96), “Papaveri e papere” (1995), “Mille lire al mese” (1996).

La sua ultima uscita pubblica era avvenuta al 90esimo compleanno di Pier Francesco Pingitore in cui era apparso su una sedia a rotelle.

I messaggi di cordoglio sui social

Tantissimi i messaggi di cordoglio postati sui social da chi ha condotto con lui e ha partecipato ai suoi programmi. Simona Ventura scrive:

“Sei stato il mio MAESTRO ♥️ non ti dimenticherò mai!!! Buon viaggio Pippo“.

Sei stato il mio MAESTRO ♥️ non ti dimenticherò mai!!! Buon viaggio Pippo 🌹#PippoBaudo #Baudo — Simona Ventura (@Simo_Ventura) August 16, 2025

Barbara D’Urso sceglie uno scatto particolare per ricordarlo e scrive: “Un maestro per chiunque faccia questo lavoro, padre della tv italiana… Ha formato generazioni di artisti… Ho iniziato a lavorare con lui nel 1980… Domenica In… Mancherà a molti… Ciao Pippo”

Un maestro per chiunque faccia questo lavoro, padre della tv italiana… Ha formato generazioni di artisti… Ho iniziato a lavorare con lui nel 1980… Domenica In… Mancherà a molti… Ciao Pippo… #PippoBaudo — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) August 16, 2025

Non poteva mancare un messaggio di Carlo Conti:

“Ciao Pippo, con te si spenge la tv, la tv che hai inventato, che hai fatto con amore e genio, quella tv dove hai creato cantanti e comici. Ti sono grato prima come spettatore poi immeritatamente come collega. Ciao Maestro“.

Gianni Morandi: “Sono molto addolorato.Se n’è andato Pippo Baudo. Ha tenuto compagnia a tutti gli italiani per 60 anni e più. Un maestro, un musicista, un conduttore, uno straordinario organizzatore di spettacoli come il Festival di Sanremo, Canzonissima, Fantastico… Io, personalmente, gli devo molto, mi aiutò a superare il mio periodo di crisi, agli inizi degli anni ‘80, con i suoi preziosi consigli e invitandomi alle sue trasmissioni.

Grazie Pippo, per quello che hai fatto per me e per la tua amicizia. Ti vorrò sempre bene“.

Luca Bizzarri: “Grazie a Pippo Baudo, viva Pippo Baudo. Non dimenticherò mai la sua gentilezza, la sua professionalità, il suo gusto, la sua cortesia. Una persona seria“.

Anche la premier Giorgia Meloni ha voluto ricordare il presentatore: “Ci lascia a 89 anni Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana. Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Grazie di tutto”.

Toccanti le parole di Laura Pausini:

“Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile per il loro talento e la loro genialità. Uno di loro è diventato 32 anni fa l’uomo che mi ha cambiato la vita, scegliendomi a soli 18 anni tra le nuove voci di Sanremo 93 e da quel momento non mi ha mai lasciata, mai. È diventato un mio famigliare. Il lutto che vivo stasera è inspiegabile e profondo. Pippo GRAZIE. Te lo dico da tua pupilla, da tua amica e da tua fan. È stato un onore e un privilegio conoscerti e salutarti in questo nuovo viaggio della tua vita verso la luce, mi fa sentire piccola ma vicina alla tua anima. Riposa in Pace. …Per fortuna sono riuscita a dirtelo tante volte: Ti voglio tanto bene.”