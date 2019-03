Dritto e rovescio su Rete 4: anticipazioni, temi e ospiti di giovedì 14 marzo

Nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, il nuovo programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4: ecco ospiti, temi e anticipazioni

Dritto e rovescio torna in prima serata su Retequattro. Tutto pronto per una nuova puntata del programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio in onda giovedì 14 marzo.

Dritto e Rovescio su Rete 4: ospiti e temi

Giovedì 14 marzo 2019 in prima serata su Rete4 andrà in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Protagonista della nuova puntata Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia, che ha rilasciato un’intervista esclusiva parlando degli equilibri del Centrodestra e del tema politico del momento: la tav.

Come sappiamo, infatti, l’operazione Tav sta dividendo il governo in due schieramenti differenti. Parlando proprio di Tav, le telecamere del programma si sono recate nel cantiere di San Martin La Porte, uno dei primi lotti del tunnel francese della Tav, dove dal 2015 si sono avviati i primi lavori.

Non solo la Tav nella nuova puntata del programma di Paolo Del Debbio che si è recato anche nella zona di Scampia per raccontare come si vive e cosa succede in uno dei quartieri più controversi di Napoli. Spazio poi ad un dibattito dedicato alle pensioni d’oro e quota 100 con gli interventi di Claudio Durigon, sottosegretario del Ministero del Lavoro, e Alessandra Morani del PD.

Non solo politica, ma anche cronaca con il caso della professoressa di 35 anni di Prato indagata per aver consumato rapporti sessuali con uno studente di soli 14 anni. Rapporti da cui è nato anche un figlio.

Si parlerà poi anche della storia di un ex docente condannato per violenza sessuale sulle allievi minorenni. A discuterne in studio lo psichiatra Alessandro Meluzzi e il giornalista Mario Adinolfi.

Infine si toccherà anche un altro tema di interesse generale: la nuova via della Sete, che potrebbe segnare un’importantissimo passo nei rapporti tra il nostro Paese e la Cina.