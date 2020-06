“Dritto e Rovescio“ di Paolo Del Debbio torna puntuale come ogni giovedì in prima serata su Retequattro con una nuovissima puntata. Quali saranno gli ospiti e i temi al centro della puntata in onda questa sera, giovedì 11 giugno 2020, in prime time su Rete 4?

Dritto e Rovescio diretta: intervista a Matteo Renzi

Giovedì 11 giugno 2020 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbiosu Rete 4.

In apertura il giornalista e conduttore incontro Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva è il protagonista dell’intervista di Paolo Del Debbio che verterà su alcuni dei temi di maggiore attualità. Tema centrale la ripartenza dell’Italia dopo il lockdown e l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Renzi parlerà anche degli Stati Generali dell’Economia richiesti dal Governo del tema scuola: a settembre si tornerà dietro i banchi di scuola? Se si, come sarà possibile? Infine Matteo Renzi risponderà anche delle tensioni in atto tra le forze di opposizione, ma anche all’interno della stessa maggioranza. Un governo diviso su come rilanciare il Paese dopo l’emergenza Covid-19.

Dritto e Rovescio su Rete 4: i temi di stasera

Non solo l’intervista di Matteo Renzi nella puntata di “Dritto e Rovescio” di giovedì 11 giugno 2020. Durante la lunga diretta, infatti, Paolo Del Debbio si occuperà anche della crisi economica che il nostro Paese sta affrontando dopo il lockown di circa due mesi per contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Spazio poi alla drammatica situazione del lavoro: in arrivo un boom di licenziamenti, mentre sono ancora tantissimi gli italiani che da marzo attendo la cassa integrazione. Infine si discuterà anche del tema dell’immigrazione soffermandosi in particolare sull’efficacia della sanatoria visto che su circa 200mila irregolari aventi diritto solo una piccolissima parte di questi ha presentato domanda continuando così a vivere nelle stesse identiche condizioni.