Dal 24 dicembre ha debuttato su NetFlix, dopo il passaggio in sale selezionate, Don’t Look Up, la nuova disaster comedy con protagonisti l’attore premio Oscar Leonardo di Caprio e Jennifer Lawrence, film diretto ad Adam McKay. Andiamo a scoprire i motivi per cui è un film imperdibile e qualche altro film con il divo hollywoodiano da recuperare in piattaforma.

Don’t Look Up debutta su NetFlix: Adam McKay, una garanzia

Adam McKay è ormai una garanzia quando si tratta di commedia, basti pensare agli ultimi film quali “La Grande Scommessa” e “Vice – L’uomo nell’ombra” in cui riesce a raccontare storie realmente accadute ma con uno stile assolutamente irresistibile. Stavolta ci riprova con un film dall’altissimo budget, specie per i contratti di un cast stellare: Cate Winslet, Mark Rylance, Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Jennifer Lawrence e soprattutto Leonardo DiCaprio.

Il divo premio Oscar torna ad interpretare un grande ruolo comico sulla falsariga di quanto visto in The Wolf of Wall Street, solo che stavolta ad essere protagonisti non sono i dollari ma degli scienziati che hanno il duro compito di sventare la fine del mondo per mano di una cometa gigantesca in rotta di collissione sulla Terra. Andiamo a scoprire cinque buoni motivi per non perdervi il film disponibile da oggi 24 dicembre su Netflix dopo l’uscita in alcune sale selezionate.

5 motivi per cui vale la pena vedere Don’t Look Up

1 – Il cast è con nomi straordinari e ognuno di loro sfoggia delle interpretazioni davvero brillanti. Adorerete Meryls Streep nei panni di un’ipotetica prima presidente donna in una sorta di caricatura di Hilary Clinton. Cate Blanchett torna ad interpretare una sexy femme fatale e sembra non siano passati gli anni da The Aviator nelle scene in cui si intende a meraviglia con Leonardo Di Caprio. Jennifer Lawrence dopo alcuni passaggi a vuoto della sua carriera e alcuni problemi personali qui è fantastica nei panni di una dottoranda con poca resistenza alle crisi di nervi, senza contare che Jonah Hill con diversi kg in meno non ha perso il titolo di miglior attore non protagonista nelle commedie americane. La prima volta sullo schermo poi per Ariana Grande è sicuramente un plus data la sua popolarità di pop star musicale di livello mondiale.Assolutamente tutti fantastici.

2- La scrittura di Adam McKay è come sempre brillante, ma qui ci troviamo all’interno di una disaster comedy e per questo motivo alcune scene sono volutamente iperboliche in termini di assurdità. Accadono cose davvero irrealistiche, ma che dopo una prima superficiale riflessione non ci sembrano poi così lontane da qualcosa che potrebbero combinare davvero i nostri politici. Film come questo, distribuito poi addirittura in scala mondiale su Netflix, possono essere importanti per lanciare un grido d’allarme cercando di rimettere in prima linea le vere priorità.

3- L’unica vera commedia dal sapore internazionale del periodo. Se non siete amanti dei cinecomics come Spiderman, se non state attendendo con trepidazione l’arrivo del nuovo Matrix a Capodanno o se il vostro cuore non apprezza musical altamente romantici come West Side Story allora Don’t Look Up è il film che fa per voi, anche perché non c’è un prodotto simile nell’offerta cinematrografica di questi giorni.

4- La spiegazione in salsa comedy di alcuni importanti passaggi democratici della politica americana è sicuramente un punto di forza del film. In Don’t Look Up veniamo a conoscenza di istituzioni reali della politica e difesa americana, esattamente come era accaduto in Space Force con Steve Carell altro grande successo di Netflix.

5- Il film è incluso nell’abbonamento Netflix ed è adatto a tutti, infatti tutta la famiglia potrà regalarsi un paio d’ore di vero divertimento. Anche gli adolescenti infatti potranno apprezzare le strepitose prove attoriali del cast, un film per un ampio pubblico è sempre una scelta vincente per gli utenti.

Gli altri film su Netflix con Leonardo DiCaprio

Per chi invece volesse riscoprire alcune grandi interpretazioni di Leonardo DiCaprio Netflix propone un’ampia scelta nel suo catalogo. Il primo che ci sentiamo di consigliare è senza dubbio The Wolf of Wall Street, uno dei tanti Oscar scippati in modo assurdo all’attore che regala una delle sue migliori prove in assoluto diretto da Martin Scorsese con cui è stato capace di dare vita ad un sodalizio ventennale che raggiunge il suo apice nel raccondo del grande broker della finanza americana Jordan Belfort.

Una delle opere meno viste dal pubblico mainstream è sicuramente “Prova a Prendermi” in cui DiCaprio si scontra con uno dei più grandi attori viventi, Tom Hanks, sotto la regia del genio di Steven Speilberg. Una commedia anche qui su un fatto reale di cronaca che sembra assurdo, ma che è assolutamente vero e regala continui colpi di scena tra risate inevitabili. Impossibile poi per un vero appassionato di cinema non vedere The Revenant, monumentale affresco registico in cui Inarritu raggiunge l’apice del suo esercizio di stile con piani sequenza pazzeschi, giochi di luce ed un film incentrato tutto su un’interpretazione fisica spinta all’estremo per Leonardo DiCaprio ed un altro altrettanto bravissimo Tom Hardy.

Non vi resta dunque che accedere a Netflix per passare queste feste in compagnia di uno degli attori più amati.