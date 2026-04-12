Trentesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 12 aprile 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della trentesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della trentesima puntata del 12 aprile 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della trentesima puntata? Si parte con Riccardo Scamarcio che presenterà il suo ultimo film che lo vede come protagonista dal titolo “Alla festa della rivoluzione”. La pellicola, con la regia di Arnaldo Catinari, sarà disponibile nei cinema dal prossimo 16 aprile. Poi la sarà la volta di Ambra Orfei, figlia di Nando Orfei e nipote

della storica Moira Orfei, che racconterà alcuni aneddoti che riguardano la sua carriera e la sua famiglia.

Maurizio Ferrini, noto per il suo personaggio de “La Signora Coriandoli”, presenterà il suo nuovo romanzo “A carnevale ogni omicidio vale”. A seguire, Mara Venier intervisterà Pierluigi Diaco, conduttore di “BellaMa’” programma in onda su Rai 2. Tanta musica poi con Malika Ayane che canterà “Animali notturni”, il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo 2026.

Finale con collegamento per l’anniversario della Polizia di Stato

Durante lo spazio dedicato all’attualità, condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno, si parlerà del tema della dipendenza dai cellulari che coinvolge i minori. In studio ci saranno Serena Bortone, Salvo Sottile e il prof. Vittorio Occorsio.

Enzo Miccio racconterà la storia d’ amore tra Nino Manfredi e la moglie Erminia, mentre Teo

Mammucari condurrà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”. La trentesima puntata di Domenica In si concluderà con un collegamento in diretta da Piazza del Popolo, a Roma, per il 174° anniversario della Polizia di Stato.