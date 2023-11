Mara Venier, dopo essere risultata negativa al covid, è pronta a condurre la decima puntata di Domenica In, in onda il 19 novembre 2023 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani la scorsa settimana aveva postato una storia in cui spiegava di essere risultata positiva ma ora è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti e le anticipazioni della decima puntata di Domenica In.

Domenica In, puntata del 19 novembre: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste. La scorsa settimana abbiamo visto ‘Il Meglio di Domenica in’ a causa delle condizioni di salute della presentatrice ma ora Mara Venier torna in diretta.

Ma chi saranno gli ospiti della decima puntata? Ancora una volta in studio ci saranno alcuni concorrenti di Ballando con le Stelle in particolare Teo Mammuccari che si racconterà a Mara Venier tra carriera e vita privata. Spazio poi a Rosanna Lambertucci che ripercorerrà i momenti più significativi della sua lunga carriera artistica fino al recente matrimonio con l’imprenditore Mario Di Cosmo.

Durante la puntata, un momento toccante sarà dedicato al talk di attualità che vede come protagonista la giovane Giulia Cecchetin e tutte le donne vittime di violenza. Mara Venier cercherà di trattare una tematica delicata insieme al conduttore della ‘Vita in diretta’ Alberto Matano, all’Onorevole Simonetta Matone (componente della II Commissione Giustizia della Camera), alla criminologa Roberta Bruzzone, all’Onorevole Rita Dalla Chiesa e a Matilde d’Errico (regista, conduttrice e autrice di programmi come ‘Amore criminale‘ e ‘Sopravvissute‘).

Ospite poi il comico Lillo che presenterà “Elf Me“, il nuovo film di Natale che lo vede come protagonista insieme a Claudio Santamaria. La pellicola uscirà il 24 novembre sulle piattaforme in streaming.

Ospiti gli attori di ‘Un professore 2’

C’è grande attesa per la seconda stagione di ‘Un professore 2‘ il cui inizio è stato posticipato dalla Rai a giovedì 23 novembre. Da Mara Venier saranno in studio alcuni attori che fanno parte del cast e che racconteranno cosa accadrà nelle serie. Ci saranno quindi Alessandro Gassmann, che interpreta il docente di filosofia Dante Balestra, Nicolas Maupas e Damiano Gavino.