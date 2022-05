Grande commozione oggi, domenica 29 maggio, negli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, per lo struggente ricordo di Stefano D’Orazio. Tra gli ospiti di Mara Venier nel consueto appuntamento con Domenica In, Tiziana Giardoni, moglie dello storico e indimenticabile batterista dei Pooh scomparso il 6 novembre 2020 a causa delle complicazione dovute al Covid-19. Nella trasmissione è intervenuto anche Red Canzian, che ha cantato un inedito duetto virtuale con l’amico e collega scomparso.

Tiziana Giardoni “Portare avanti i progetti di Stefano mi aiuta ad andare avanti”

Tiziana Giardoni, moglie del batterista dei Pooh scomparso, ha dichiarato che la forza per andare avanti le arriva proprio dai progetti che suo marito aveva già intrapreso. Tra questi quello a cui Stefano D’Orazio teneva di più era rivolto ai giovani artisti di talento. Questo è dunque l’obiettivo ereditato dall’associazione che porta il nome del batterista Pooh scomparso e che vuole diventare sempre di più un vero e proprio punto di riferimento, un polo di eccellenza nel settore artistico-musicale-imprenditoriale, un’accademia di alta formazione professionale ed imprenditoriale per giovani artisti.

Tiziana ha raccontato che il Covid le ha portato via in pochi giorni due affetti cari; prima il marito e poi il padre. Ha raccontato del pranzo che suo padre aveva fortemente voluto, che avrebbe dovuto essere una festa per il cancro che lo aveva colpito, ma che era regredito. “A quel pranzo Stefano non c’era, ma aveva voluto che io andassi” ha continuato Tiziana. Pochi giorni dopo sua sorella stava male e lei, facendo il tampone, aveva scoperto la positività al Covid. Anche Stefano era stato contagiato, ma stava bene. Poi all’improvviso il peggioramento, che lo ha portato alla morte. Anche il padre di Tiziana se n’è andato, 20 giorni dopo D’Orazio.

“Mi manca ogni giorno quella sua straordinaria capacità di farmi sorridere” così Tiziana Giardoni ha commentato quella sensazione di dolore che non conosce tempo e che è vivo, oggi come due anni fa. Si era ripromessa di non piangere, ma non ce l’ha fatta, e quando l’amico e collega del marito Red Canzian si è unito a lei e a Mara, il dolore di Tiziana si è trasformato in un momento di commozione generale.

Red Canzian, il duetto virtuale con Stefano D’Orazio a Domenica In

Mara Venier si è avvicinata alla sedia sulla quale era seduta Tiziana, mentre sul grande schermo alle spalle di Red Canzian appariva Stefano D’Orazio. Abbiamo potuto rivivere per un momento il ricordo di quel sorriso, seguito da un duetto virtuale sulle note del brano Se c’è un posto nel tuo cuore.