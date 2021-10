Cosa accadrà a Domenica In? Ecco le anticipazioni, gli ospiti, i temi e gli argomenti del prossimo 31 ottobre. Domenica andrà in onda la settima puntata del contenitore domenicale di Rai1, condotto e diretto da Mara Venier. Scopriamo nel dettaglio chi ci intratterrà nel giorno di festa degli italiani dalle frequenze della tv di Stato.

Domani In: anticipazioni e ospiti della settima puntata del 31 ottobre 2021

Quali sorprese ci aspettano nella Domenica In di Mara Venier? Quali ospiti si alterneranno nel salotto di Rai1? Intanto vi comunichiamo che la settima puntata del varietà dell’ammiraglia Rai sarà ridotta rispetto alle altre puntate. La partenza rimane fissata alle ore 14:00 subito dopo i TG1 delle 13:30, ma la chiusura avverrà in anticipo, alle 16:15 circa, per dare spazio ad uno Speciale del TG1 dedicato al G20. L’evento ha luogo a Roma con il nostro primo ministro Mario Draghi padrone di casa.

Domenica In: in onda il 31 ottobre giorno della festa di Halloween

La puntata del 31 ottobre di Domenica In cade nello stesso giorno di Halloween, quindi ad inizio puntata ci sarà un gruppo di bimbi che canterà e ballerà per festeggiare questa ricorrenza che è tipicamente anglosassone, ma che ormai, da un po’ di anni, è un appuntamento fisso anche da noi in Italia.

Dopo di che, consueto appuntamento con il “Dopo Ballando” con un talk incentrato sulla puntata del sabato sera di Ballando con le stelle, lo show diretto e condotto da Milly Carlucci arrivato alla terza puntata. Ospiti di questo talk saranno:

Il giornalista sportivo e giurato del programma Ivan Zazzaroni,

Due concorrenti del cast ovvero Fabio Galante e Memo Remigi ,

, L’opinionista Alessandra Mussolini,

Il direttore del settimanale Novella 2000 Roberto Alessi,

Alba Parietti attualmente impegnata nello show Tale e Quale Show del venerdì sera condotto da Carlo Conti.

Per la compagine cinematografica sarà presente in studio Marco Giallini. L’attore parlerà dell’ultimo film con Gigi Proietti a cui ha preso parte, ovvero la pellicola intitolata “Io sono Babbo Natale”.

Sempre in rappresentanza del cinema sarà ospite il regista Gabriele Muccino il cui ultimo lavoro coincide con la nuova serie per Sky “A casa tutti bene, la serie”. Successivamente Mara Venier dialogherà con il regista Ferzan Özpetek testimonal dell’AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, per la quale ha girato due bellissimi cortometraggi.