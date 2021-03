Emma Marrone debutta in una serie tv, infatti è stata annunciata la realizzazione di ”A casa tutti bene”, serie Sky, diretta da Gabriele Muccino e ispirata al suo film omonimo. Nel cast ci sarà anche Emma che, dopo aver già recitato per Muccino in “Gli anni più belli”, ora debutta come attrice anche in una serie.

Emma Marrone avrà un ruolo nella serie tv Sky, “A casa tutti bene”

Da metà marzo al via le riprese della serie A casa tutti bene – La serie”, reboot dell’omonimo film di Muccino. La serie tv andrà in onda su Sky e Now Tv ed è previsto per il 2021.

La trama di “A Casa tutti bene – la Serie”, di cosa parla?

“A casa tutti bene – La serie” racconta la storia di una famiglia e i suoi vari componenti. Un family drama dove si intrecciano le vicende della famiglia protagonista, i Ristuccia e un altro ramo della famiglia, i Mariani. Per un totale di otto puntate gli episodi ruotano intorno alle disavventure e agli eventi della famiglia Ristuccia, che da quarant’anni gestisce un ristorante nel cuore di Trastevere, che si chiama La Villetta.

Ma la quiete familiare, un giorno viene alterata da un evento improvviso e quanto mai inaspettato. Un altro ramo della famiglia, i Mariani appunto, reclamano un posto all’interno dell’attività. Volano parole grosse e si arriva persino alle minacce: se i Ristuccia non accoglieranno la richiesta dei Mariani, questi ultimi potrebbero far riemergere un terribile segreto dal passato della famiglia. Un segreto che crea ancora oggi profonde conseguenze nelle vite dei protagonisti.

Il cast e i personaggi di “A Casa tutti bene – la serie”

Tra gli interpreti, oltre ad Ema troviamo: Laura Morante e Francesco Acquaroli, che sono i protagonisti nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante La Villetta. Alba e Pietro sono i genitori di Carlo, Sara e Paolo, interpretati rispettivamente da Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati. Nel cast troviamo ancora:

Euridice Axen, che è Elettra;

Sveva Mariani che è Luna;

Francesco Martino che è Manuel – il cuoco del ristorante La Villetta;

Laura Adriani;

Antonio Folletto;

Paola Sotgiu;

Valerio Aprea

Federico Ielapi,

Maria Chiara Centorami

Mariana Falace e molti altri.

Emma Marrone nella serie tv: l’annuncio sui social

É la stessa cantante che ha annunciato sui social il suo ritorno davanti a una macchina da presa. Muccino le ha affidato il ruolo di Luana, nella serie tv “A casa tutti bene”. La cantante lavorò già in passato col regista per il film “Gli anni più belli”.