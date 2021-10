Eccoci alle anticipazioni, agli ospiti, i temi e gli argomenti della sesta puntata di Domenica In del 24 ottobre 2021. Il programma diretto e condotto dalla spumeggiante Mara Venier, ci intratterrà come di consueto la domenica pomeriggio a partire dalle ore 14.00 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma sulle frequenze della prima rete della Rai Radio Televisione Italiana.

Domenica in: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti del 24 ottobre 2021

Quali sono gli ospiti della sesta puntata di Domenica In? Naturalmente si parte con il “Dopo ballando”, ovvero si parlerà di cosa è accaduto nel corso della seconda puntata del programma di danza del sabato sera dell’ammiraglia Rai condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

Commenti, interviste, dietro le quinte, polemiche, del programma di Milly Carlucci, con ospiti in studio

Arisa,

Federico Fashion Style,

Alessandra Mussolini,

Pierluigi Diaco,

Guillermo Mariotto,

Il direttore di “Novella 2000“ Roberto Alessi.

Domenica In: tutti gli altri ospiti della sesta puntata del 24 ottobre

Per la compagine cinematografica, presenti in studio Diego Abatantuono e Frank Matano, fra i protagonisti della pellicola “Una notte da dottore” di Guido Chiesa in uscita nelle sale dal prossimo 28 di ottobre.

Sarà poi la volta di Elena Sofia Ricci con il marito Stefano Mainetti, presenti in studio per della “Giornata nazionale dello spettacolo” di cui l’attrice protagonista della fiction “Che Dio ci aiuti” è stata fra le sostenitrici.

Sarà poi presente un’altra coppia vip: la giornalista Myrta Merlino conduttrice del programma su La7 “L’aria che tira” con il compagno Marco Tardelli, campione del mondo di calcio a Spagna ’82.

Per la compagine musicale arriva un talento di Amici che ha trionfato questa estate con le sue hit ascoltate in tutte le radio. Si tratta di Daddy. Ma con la Zia Mara non ci si annoia mai, per cui oltre a tutto questo ci sarà molto altro: la sua simpatia e la sua verve che ci tengono compagnia ogni domenica.