In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 13 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventiduesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento, scopriamolo insieme.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti della ventiduesima puntata del 13 febbraio 2022

Mara Venier, continua la sua corsa verso la fine della stagione televisiva di Domenica In che chiuderà i battenti tra maggio e giugno 2022. Reduce da un successo strepitoso in termini di share, della scorsa puntata in diretta da Sanremo, questa domenica si torna in diretta da Roma con tanti ospiti in studio e alcuni in collegamento. L’onda lunga dell’effetto Sanremo non si spegne, perché ospiti di Zia Mara, saranno tanti cantanti reduci dalla 72^ edizione del Festival della Canzone Italiana.

Domenica in: si riparte da “Tutti pazzi per Sanremo” nella puntata del 13 febbraio

Nello spazio dedicato al talk “Tutti pazzi per Sanremo” ritroviamo nelle vesti di opinionisti:

Fabio Canino – giudice di Ballando con le stelle;

Marino Bartoletti – giornalista e conduttore televisivo;

Pierluigi Diaco – giornalista e conduttore radiofonico e televisivo;

Nunzia De Girolamo – ex parlamentare e ora conduttrice del programma del sabato notte di Rai1 “Ciao maschio”.

Ma oltre agli opinionisti saranno presenti in studio alcuni dei cantanti che abbiamo ammirato sul palco dell’Ariston. Questa domenica sono presenti:

Donatella Rettore con Ditonellapiaga che a quanto pare abbiano litigato per tutto il tempo. Sarà vero? Chissà se con le pungenti domande di Zia Mara capiremo cosa c’è sotto.

Seguiranno poi Dargen D’Amico che ripropone il suo brano sanremese “Dove si Balla”; quindi Rkomi con il brano “Insuperabile” ed infine il simpaticissimo Tananai, arrivato 25^ a Sanremo ma che ha avuto una risonanza social non indifferente, tanto che è rimasto in tendenza per parecchie sere dopo il festival.

Per le interviste a cuore aperto di Domenica In arrivano: Fabrizio Moro, Michele Bravi e Ornella Muti

Anche nello spazio delle interviste di Zia Mara, ospiti due cantanti reduci dal Festival di Sanremo: Fabrizio Moro che si racconta tra carriera e vita provata, oltre al progetto che lo vede anche come regista.

Segue poi Michele Bravi che si racconta senza filtri come suo solito ed infine una lunga intervista tra carriera e vita privata all’attrice Ornella Muti. Insomma, il Festival è finito da poco più di una settimana ma grazie a Zia Mara abbiamo la possibilità di parlare e di riascoltare le magnifiche canzoni di questa 72^ edizione.

Spazio poi alla fiction con le due giovani attrici, amatissime, Gaia Girace e Margherita Mazzucco protagoniste della serie di successo di Rai1 ‘L’Amica Geniale’ che si collegheranno via Skyper per presentare il secondo appuntamento in onda domenica 13 febbraio in prima serata sulla prima rete Rai.