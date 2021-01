Anticipazioni e ospiti di Domenica In del prossimo 3 gennaio 2021. Il contenitore televisivo della domenica pomeriggio dell’ammiraglia Rai, condotto dalla spumeggiante Mara Venier, quali ospiti vedrà avvicendarsi nel suo salotto? Quali in studio e quali in collegamento? Scopriamolo assieme.

Domenica In, anticipazioni e ospiti del 3 gennaio 2021: ospite di Mara Venier, Cristiana Capotondi

Prima puntata del nuovo anno per Zia Mara che il prossimo 3 gennaio ospiterà in studio l’attrice Cristiana Capotondi, che sarà la protagonista di una nuova fiction di Rai1 Chiara Lubich che andrà in onda la sera stessa, in prima serata su Rai 1.

La Capotondi, presta il volto a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento di focolari un gruppo religioso cattolico famoso, incentrato sulla disponibilità e il confronto con le altre religioni. L’attrice si racconterà anche in una lunga intervista, e chissà che possa svelare qualche succosa anticipazione sulla fiction che andrà in onda la sera stessa.

Domenica In, ospiti del 3 gennaio 2021: da Mara Venier ci saranno Alba Parietti, Paolo Fox e Roby Facchinetti

Oltre all’attrice, Capotondi ci sarà anche la showgirl Alba Parietti, che si racconterà in una intervista tra carriera e vita privata. Ci sarà spazio anche per l’astrologo Paolo Fox, che ci racconterà l’Oroscopo del 2021, segno per segno: chi sarà fortunato? Chi un po’ meno? Chi troverà l’amore? Chi un nuovo lavoro? E poi ancora, Roby Facchinetti.

Parterre dunque ricco nel giorno di festa degli Italiani, che ancora una volta saranno costretti a rimanere a casa a causa del lockdown, previsto dal nuovo D.p.c.m del governo.

Con Roby Facchinetti, manager di numerosi cantanti in erba del panorama musicale, si parlerà ovviamente di musica. Non mancheranno spunti per ricordare Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh recentemente scomparso.

Tutti gli altri ospiti di Domenica In del prossimo 3 gennaio, in diretta dalle ore 14.00 su Rai 1

E poi ancora:

l’attrice Giovanna Ralli,

il regista Ferzan Özpetek,

la giornalista Giovanna Botteri

e Guillermo Mariotto.

Mariotto, pare sia rimasto molto male che non sia stato riconfermato nella giuria del Cantante Mascherato, prossimo show dell’ammiraglia Rai. Pare infatti che la padrona di casa, Milly Carlucci, abbia preferito Costantino della Gherardesca come giudice del programma, e non ha dunque riconfermato Guillermo Mariotto.

In verità pare che questa decisione sia arrivata dopo l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, dove Mariotto si è “distinto” per aver creato molte polemiche. Anche la conduttrice un paio di volte è stata costretta a riprenderlo.

Domenica In, puntata del 3 gennaio 2021: spazio anche all’emergenza sanitaria

Domenica In del prossimo 3 gennaio 2021 darà spazio anche all’emergenza sanitaria. Interverrà infatti anche il vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri per fare il punto sulla situazione attuale sui contagi e sull’andamento dei neo vaccinati.