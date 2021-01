Domenica in, anticipazioni e ospiti del prossimo 17 gennaio 2021: arrivano Lapo Elkann, Serena Rossi, Alberto Urso e molti altri. Consueto appuntamento con l’informazione e l’attualità e aggiornamento sulla situazione pandemica in Italia e il piano vaccinale. Vediamo nel dettaglio.

Domenica In, ospiti e anticipazioni della diciannovesima del varietà diretto e condotto da Mara Venier in onda su Rai1 domenica 17 gennaio

In esclusiva nel salotto della domenica pomeriggio dell’ammiraglia Rai, arriva Lapo Elkann, nipote dell’avvocato Agnelli che si racconta a Mara Venier, in una lunga intervista – verità, senza filtri e naturalmente in diretta, dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma.

Domenica 17 gennaio, dopo il TG1 delle 13.30, a partire dalle ore 14 torna l’appuntamento settimanale con Domenica In. Varietà leader negli ascolti che ospita il rampollo della famiglia Agnelli, Lapo Elkann. L’imprenditore, che ha vissuto una vita sregolata tra eccessi e colpi di testa, racconterà il suo vissuto finora. I suoi sbagli, il peso e il prestigio, che ha avuto per lui la famiglia Agnelli. L’uomo, ormai sembra aver messo al testa apposto abbandonando il suo passato “tormentato”. Difatti, assieme alla compagna Joana, in questi mesi che l’Italia è stata attanagliata dal problema pandemico, Lapo Elkann si è occupato di numerose attività di volontariato, per dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

Ospiti di Domenica In: arrivano Ornella Muti e Gina Lollobrigida e Serena Rossi

Per la compagine cinematografica e televisiva ospiti in studio tre attrici: Ornella Muti, Gina Lollobrigida e Serena Rossi. Le prime due, intervistate dalla Venier, si raccontano in una lunga intervista – verità, tra carriera e vita privata. Ospite di Zia Mara anche l’attrice napoletana, Serena Rossi, per promuovere la sua nuova fiction Mina Settembre, dove la Rossi veste i panni di un’assistente sociale, Mina appunto, alle prese con i problemi dei suoi assistiti e della sua vita privata. La fiction è in onda in prima serata da domenica 17 gennaio.

Alberto Urso, vincitore di Amici 18 ospite di Mara Venier

Per la compagine musicale, è ospite in studio Alberto Urso, vincitore del talent Amici di Maria De Filippi, ci regala alcuni dei suoi più grandi successi e chissà che non ci racconti anche i suoi nuovi progetti o qualche dettaglio della sua vita privata. Sempre per la musica, ospite il soprano, Katia Ricciarelli. La donna, la scorsa estate ha affiancato Pierluigi Diaco (in partenza con un nuovo programma, martedì 19 gennaio in seconda serata su Rai 2, Ti sento) alla conduzione di Io e Te, parlando di opera e melodramma.

Spazio a Domenica In, anche a Domenico Arcuri per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione covid-19