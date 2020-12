È pronto al ritorno in Tv, Pierluigi Diaco che dal 12 gennaio nella seconda serata di Rai2 prenderà il via il suo nuovo programma che si intitola “Ti sento”. Si tratta di una trasmissione di interviste, ma non solo: infatti, come già nel precedente “Io e te”, ci sarà molto spazio per le emozioni e i ricordi.

Pierluigi Diaco torna in Rai, dopo la chiusura anticipata di “Io e te”

Pierluigi Diaco torna dunque in tv, dopo l’arrivederci frettoloso, con la chiusura anticipata del programma “Io e Te” che ha condotto per tutta l’estate nel pomeriggio di Rai1.

All’epoca si disse, perché fu riscontrato da un caso di positività al covid, ma intorno a Diaco c’erano dei malumori per la sua conduzione, diciamo così, un po’ aggressiva. Insomma, Diaco aveva il brutto vizio di attaccare gli ospiti – sia vip che nip – se contraddetto, tanto da apostrofarli con “Vuoi condurre tu?”.

Il conduttore finì in una semi bufera social parlando di “dittatura del web” tanto che in diretta, in studio con ospite Flavio Insinna, si scusò con i telespettatori motivando la sua aggressività per l’amore che lo lega alla sua professione come fece anni fa lo stesso Insinna, che sbroccò con una concorrente, chiamandola “nana di mer*a”.

“Non mi viene perdonato di essere libero, di non essere ordinario”, ha dichiarato a Sorrisi.

Ti sento, ecco il nuovo programma di Pierluigi Diaco su Rai2 a partire dal 12 gennaio 2021

In un primo momento il programma avrebbe dovuto chiamarsi In bianco e nero, ma alla fine la scelta è ricaduta sul semplice e immediato “Ti Sento”. Diaco si troverà face to face con il personaggio di turno in studio e attraverso dei contributi audio – video si scaverà nell’emozioni dell’ospite della puntata. Il giornalista è orgoglioso della tv vintage che ha voluto riportare sul piccolo schermo: “Faccio una tv ‘noiosa’, sincera e scafata, dal sapore antico”.

La rubrica musicale all’interno di Ti sento

Diaco, come aveva già anticipato in estate, all’interno del nuovo programma ci sarà un momento dedicato all’ascolto della canzone con le immagini, format che nasce proprio da Io e Te. Gli autori di Ti Sento sono gli stessi di Io e Te, e oltre a Diaco troveremo Maurizio Gianotti e Filippo Mauceri. Il programma prende il via il 12 genniao in seconda serata e dovrebbe proseguire fino al 23 febbraio. Il giornalista è attualmente impegnato come speaker di Rtl 102.5 (conduce Non Stop News) e come autore del Maurizio Costanzo show.