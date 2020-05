Anche questo 31 maggio Domenica In, il contenitore domenicale delll’ammiraglia Rai, ci intratterrà sulle frequenze della prima rete del canale radiotelevisivo italiano. Con quali ospiti dovrà vedersela la padrona di casa Mara Venier? Vediamo di saperne di più…

Domenica In: anticipazioni e ospiti della trentottesima puntata del varietà di Rai 1

Domenica 31 maggio 2020 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, ci accoglierà nel suo salotto Mara Venier: subito dopo il Tg1 delle 13.30 la conduttrice veneta ci darà il benvenuto accogliendo un bel carico di ospiti, tra intrattenimento e attualità.

Massimo Ranieri ospite di Domenica In il 31 maggio 2020

I primo ospite di zia Mara è un cantante, attore, intrattenitore a 360°: Massimo Ranieri. Il cantante napoletano ci regalerà il suoi più grandi successi che fanno parte della storia della musica italiana. Tra un brano e l’altro Ranieri, amico di Zia Mara si racconterà in una lunga intervista.

Sempre parlando di amicizia, ospite della Venier ci sarà il giornalista Pierluigi Diaco, amico della zia Mara. Diaco, il giorno dopo, il 1°giugno alle ore 14 su Rai 1 sarà al timone della seconda edizione di Io e te. Tra l’altro proprio Mara Venier sarà la prima ospite del programma pomeridiano di Rai 1 che va ad occupare la slot di Vieni da me. (A cui la Balivo, proprio venerdì scorso, ha detto addio).

Io e te è giunto alla seconda edizione con un cast rinnovato: al posto di Sandrocchia (Sandra Milo) arriverà Katia Ricciarelli che seguirà diverse rubriche.

Morgan alla corte di Mara Venir domenica 31 maggio 2020

Un altro ospite che interverrà nella trasmissione sarà Morgan, che qualche domenica fa rilasciò una intervista toccante e commovente alla zia Mara. Il cantante lombardo davanti al suo inseparabile pianoforte cosa ci regalerà stavolta? Nella scorsa partecipazione lanciò anche una sfida ad Amadeus, che come sapete condurrà il Festival di Sanremo 2021. Il pirata chiese che ci fosse una sfida tra lui e Bugo. In verità è stata una battuta ma chissà che il conduttore siciliano non raccolga la sfida!

Morgan si collegherà da Milano per presentare il suo libro “Essere Morgan, la casa gialla” contenente foto, racconti e scritti inediti.

Per un aggiornamento sugli ultimi dati in merito alla diffusione del Coronavirus interverrà da Milano il Prof. Massimo Galli, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ospedale ‘Sacco’ di Milano; Giovanni Toti, governatore della Liguria, si collegherà da Genova, mentre in collegamento da Bari ci sarà il Sindaco Antonio Decaro.

Inoltre, i collegamento da Pechino l’inviata Giovanna Botteri, che ci aggiornerà sulla situazione covid-19 in Cina.

E poi ancora, Enrico Brignano interverrà per presentare la serata “Tutto casa e teatro”, in onda su Rai2 lunedì 1 giugno, per poi raccontare come ha trascorso questo periodo di riposo forzato in famiglia causa emergenza Coronavirus.