Amadeus in collegamento con Mara Venier a Domenica In, conferma che farà di nuovo Sanremo 2021: “Non sarà il secondo, ma il primo dopo il coronavirus”.

Amadeus conferma indirettamente che presenterà Sanremo 2021

Nelle nostre anticipazioni relative al contenitore domenicale dell’ammiraglia Rai vi avevamo dato notizia che ci sarebbe stato in collegamento da casa Amadeus, con la moglie Giovanna Civitillo.

Amadeus quindi conferma a Zia Mara che sarà al timone per la seconda volta della kermesse canora più importante del nostro Paese. Difatti l’azienda non aveva escluso un Sanremo bis per il conduttore siciliano, ed oggi in collegamento con la Venier ha confermato:

“Una volta ho detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo ci si pensa. Ma il prossimo non è il secondo Sanremo, sarà il primo dopo il coronavirus”.

Certo Amadeus non avrebbe mai e poi mai immaginato, come nessuno di noi, che il suo Sanremo 2020 sarebbe stato l’ultimo evento televisivo: con il pubblico, gli ospiti, la naturalezza e la normalità dei programmi tv. Ma oggi, con il senno di poi, sappiamo che l’emergenza sanitaria da covid-19 che stiamo vivendo, ha stravolto tutte le regole, sia televisive che della vita di tutti i giorni.

Lo ha confermato lo, Amadeus, nel corso di un collegamento con Mara Venier a Domenica In, nella puntata del 19 aprile:

Sembrano passati due anni, sembra una cosa lontanissima. In effetti Sanremo è stato l’ultimo momento di aggregazione, ricordo quei giorni come un bagno di folla bellissimo. E 15 giorni è finito tutto. Questo è un po’ quello che ci diciamo ogni volta che ci sentiamo io e Fiorello.

Amadeus conferma il suo Sanremo bis: ci sarà anche Fiorello?

Il Festival della canzone Italiana è uno dei più grossi, se non il più grosso evento televisivo della nostra tv . Un programma di successo la cui conferma è nei dati di ascolti che sono sempre molto alti. Quello di Amadeus ha battuto ogni record raggiungendo ben oltre le aspettative più ottimistiche, viste anche le polemiche che avevano preceduto l’ultima edizione del Festival.

Ascolti che sono stati aiutati anche dalle polemiche che si sono sviluppate intorno. Ancor prima di iniziare il conduttore era stato attaccato di sessismo, solo perché nel presentare una delle donne presenti al festival, Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, aveva detto: “una donna che è riuscita a stare un passo indietro rispetto all’uomo che ha di fianco”.

E poi anche la polemica Bugo- Morgan ha creato i presupposti giusti perchè il Festival fosse più che seguito. Insomma, gli ascolti sono stati stratosferici con picchi di share altissimi. Tanto che la domanda di Mara Venier, su un Sanremo Bis è stata più che azzeccata. Mentre la moglie Giovanna Civitillo si inserisce dicendo “vedo che sta lavorando, fa riunioni, chiamate, ma non so di cosa si tratta..” e Amadeus conferma tra le righe che il bis si farà:

“Una volta in un’intervista ho detto che al primo Festival di Sanremo non si dice mai di no mentre al secondo si dice “ci penso”. Quello del 2021 però non sarà il mio secondo Sanremo ma il primo Festival dopo il Coronavirus“

Quindi è una conferma nettissima, anche se è probabile che proprio a causa della pandemia, Sanremo non venga fatto a febbraio 2021 ma intorno ad aprile.

Ipotesi slittamento per Sanremo 2021

Insomma, al momento la priorità è sconfiggere il coronavirus, non solo per l’Italia ma per tutto il mondo. Quindi il condizionale è d’obbligo. Del resto anche pochi giorni fa il patron del Teatro Ariston, Walter Vacchino ha avanzato l’ipotesi che Sanremo 2021 possa slittare da febbraio ad aprile. Una prospettiva in un certo senso obbligata perché si spera ad un ritorno alla normalità nei mesi futuri.

Il popolo del web ha accolto bene la notizia di un Sanremo Bis per Amadeus

Il pubblico appena sentita la conferma di Amadeus a Domenica In ha apprezzato e condiviso la scelta del conduttore siciliano. Molti gli riconoscono quella sobrietà ed eleganza che ad alcuni conduttori manca. Inoltre la sua genuinità, nel stare al gioco alle gag di Fiorello ha divertito moltissimo. Ma a questo proposito? Fiorello ci sarà?