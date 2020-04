Domenica In continua ancora il suo viaggio verso la fine della stagione con al timone sempre l’effervescente Zia Mara, al secolo Mara Venier. Siamo arrivati alla trentunesima puntata della stagione (19 aprile 2020) che per ovvi motivi non ha ospiti in studio ma tutti collegati in remoto dalle proprie case. Chi saranno questa volta? Scopriamolo assieme.

Domenica In: anticipazioni sulla trentunesima puntata del contenitore televisivo di Rai 1

In diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” a Roma, Mara Venier ci intratterrà nella 31 esima puntata del varietà con ospiti collegati dalle proprie case. Il modo di fare tv è cambiato e si è adattato alle regole imposte dal dpcm governativo per il covid-19 che vuole un distanziamento sociale al fine di evitare assembramenti e quindi contagi.

Via il pubblico, quindi, ma anche gli ospiti presenti in studio, dove ci sarà solo la conduttrice Mara Venier e pochi altri. Per oltre tre ore e mezza, Zia Mara ci regalerà un po’ di evasione e distrazione comprese le sue mitiche gaffe che hanno un sapore familiare e genuino.

Amadeus e la moglie Giovanna, ospiti di Domenica In

Si parte con una coppia molto amata dal pubblico: a farci entrare nella loro dimora ci saranno Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, che ci racconteranno come vivono il periodo della quarantena.

Ma avremo anche un’altra coppia collegata dalla loro casa: Eleonora Abbagnato in compagnia del marito Federico Balzaretti.

A Domenica In, arriva Max Giusti da Pechino Express

Sarà poi la volta del conduttore- attore Max Giusti che arriva fresco fresco dall’adventure game Pechino Express e che sarà prossimamente al timone di Boss in Incognito.

Per quanto riguarda il mondo delle fiction sarà in collegamento l’attrice Elena Sofia Ricci che parlerà della fiction di Rai1 Vivi e lascia vivere, in onda dal prossimo giovedì 23 aprile, subito dopo la messa in onda della fiction con Luca Argentero, Doc- Nelle tue mani, che riprenderà in autunno.

Ma non sarà la sola attrice ad essere presente in collegamento. Avremo anche gli attori, amatissimi dal pubblico Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi per parlare delle repliche della fiction L’allieva.

Collegamento anche con il regista e sceneggiatore Ferzan Özpetek e con l’attore e regista Christian De Sica. Si chiude la parentesi dedicata al cinema e se ne apre un’altra dedicata ai dolci: in collegamento quindi i pasticceri Igino e Debora Massari.

Coronavirus: il punto sulla situazione sanitaria

Ci sarà anche uno spazio per l’informazione: nello specifico avremo gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la pandemia da covid- 19 ed interverrà il Professor Francesco Le Foche.