Tutti pronti? Su Rai 1 è in arrivo una nuova serie tv intitolata Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini come protagonisti. Di cosa si tratta? Pian piano lo scopriamo. Quello che possiamo dirvi, in anteprima esclusiva, è la data di messa in onda esatta visto che ne è stata fornita in questi giorni una errata. Scopriamo dunque insieme tutte le news su questa nuova fiction che ci terrà compagnia sull’ammiraglia Rai scorrendo i nomi degli attori che compongono il cast e controllandone la trama.

Vivi e lascia vivere, serie tv Rai 1: quando andrà in onda

Chiediamoci per prima cosa quando andrà in onda Vivi e lascia vivere, la nuova serie tv di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci. Ebbene si è detto e scritto di tutto, ma ultimamente sembrava più probabile che l’avremmo vista a partire dal prossimo 19 aprile, in prima serata. Sarebbe stata così una domenica sera diversa.

In realtà la nuova serie tv si collocherà, come si conviene, all’interno del giovedì sera subito dopo la fine della fiction con Luca Argentero. Sì avete capito bene. Il giovedì, sull’ammiraglia Rai, è la sera, per eccellenza, delle fiction. Il pubblico è abituato a questo appuntamento e salvo grossi scossoni al palinsesto, la serata è rimasta fissa negli anni.

Niente domenica sera quindi per Elena Sofia Ricci. L’attrice non si scontrerà con Barbara d’Urso. La serie prenderà il via il prossimo 23 aprile 2020 tenendo compagnia al pubblico di Rai 1. Il giovedì precedente, invece, terminerà Doc – Nelle tue mani. Sfortunatamente, infatti, a causa del Coronavirus sono state girate e concluse solo quattro puntate, poi la produzione ha dovuto fermarsi.

Vivi e lascia vivere andrà in onda per sei prime serate, arrivando così a tener compagnia ai telespettatori, salvo cambiamenti nel palinsesto, fino a giugno.

Vivi e lascia vivere, cast: quali attori vedremo in tv

Chi fa parte del cast della nuova fiction Rai? Ebbene la protagonista, come annunciato, è Elena Sofia Ricci che interpreta Laura. Al suo fianco Antonio Girardi che interpreta invece Renato Ruggero.

Oltre a loro Massimo Ghini nei panni di Tony e Silvia Mazzieri che abbiamo già vista in: Braccialetti rossi, Il Paradiso delle Signore e proprio Doc-Nelle tue mani. Quest’ultima interpreta la figlia maggiore di Elena Sofia Ricci.

Carlotta Antonelli, invece, veste i panni di Nina Ruggero. L’attrice è nota al pubblico di Suburra per aver dato vita ad Angelica. Spazio infine a Iaia Forte, che sarà la sorella di Elena Sofia Ricci, e a Orsetta De Rossi.

Vivi e lascia vivere trama: di cosa parla la nuova fiction Rai

Ricapitoliamo Vivi e lascia vivere prenderà il via il prossimo 23 aprile 2020. Vi forniamo noi la data di messa in onda in anteprima esclusiva. Le puntate saranno 6. La fiction è stata girata l’anno scorso fra Roma e Napoli. La regia è di Pappi Corsicato.

Al centro della narrazione vi saranno le vicissitudini della famiglia Ruggero o meglio di una mamma e i suoi tre figli. Laura, ovvero il personaggio di Elena Sofia Ricci, è una donna di cinquant’anni che porta avanti, con difficoltà, una famiglia molto difficile e piena di segreti. La donna affronta la vita con sfrontatezza ed è sempre in mezzo ai conflitti. Oltre al lavoro di cuoca, infatti, c’è quello di madre. A darle maggior filo da torcere è la maggiore. Tutto è sulle spalle di Laura perché il marito, invece, è sempre lontano poiché suona sulle navi sa crociera.

Quando però Renato muore a Tenerife, in circostanze misteriose, Laura deve organizzarsi completamente ed iniziare a contare solo sulle sue forze. La donna cambia radicalmente puntando tutto su se stessa ed avviando una propria impresa. E’ qui che un uomo misterioso e invischiato in affari illeciti entra nella sua vita e la travolge.