Domenica In: le anticipazioni del 20 ottobre 2019 che come sempre ci riserverà un carico di ospiti eccellenti e un ospite prestigioso: Carlo Conti. Il re del venerdì sera dell’ammiraglia Rai interverrà in studio per una lunga intervista con la padrona di casa Mara Venier.

Domenica In: gli ospiti della sesta puntata, arriva Carlo Conti

Domenica 20 ottobre, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma andrà in onda la sesta puntata di Domenica In, programma di intrattenimento al cui timone ritroveremo come sempre l’effervescente Mara Venier.

A partire dalle ore 14, subito dopo il TG1 delle 13.30 andrà in onda Domenica In, condotta e diretta da Mara Venier. La conduttrice veneta festeggerà il suo compleanno e per l’occasione in studio si farà una grande festa dove interverranno ospiti illustri.

Uno su tutti, Carlo Conti, il re del venerdì sera di Rai 1 che concederà alla padrona di casa una lunga intervista ripercorrendo la sua carriera.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 20 ottobre 2019

Per il momento musicale avremo in studio il cantante Clementino, che lo scorso anno confessò di essere schiavo della cocaina e che guardando il dolore dei suoi genitori aveva deciso di smettere.

Un altro gradito ospite che sarà alla corte di Mara Venier sarà l’attrice e conduttrice Barbara De Rossi.

L’attrice, grande amica della Venier, fu la prima a fare il nome di Mara all’allora direttore di rete Carlo Fuscagni per la conduzione del contenitore della domenica del dì di festa di Viale Mazzini. Edizione quella che presentò anche Monica Vitti e Luca Giurato.

Per il momento leggero condito dalle risate arriverà il comico Alessandro Siani che ultimamente è stato al centro di un bel po’ di polemiche sollevate sui social dal giornalista Salvo Sottile che ha fortemente criticato il napoletano dicendo che non fa ridere nemmeno a pagarlo…

Infine per la felicità delle signore sarà presente parte del cast della soap opera Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 che è ripartita con la quarta stagione lo scorso lunedì 14 ottobre.

