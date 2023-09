Domenica In 2023, Mara Venier torna su Rai1: data di inizio, novità, ospiti e anticipazioni della prima puntata

E’ tempo di tornare in tv per Mara Venier. La zia più amata d’Italia dà il via alla 48esima edizione di “Domenica In”, lo storico programma della domenica campione d’ascolti del daytime di Rai1. Ecco la data di inizio, le novità e i primi ospiti della puntata del debutto.

Domenica In torna in tv su Rai1: al timone c’è Mara Venier!

La domenica non è domenica senza Mara Venier! La zia Mara torna in tv con la nuova stagione di DOMENICA IN, lo storico programma di Rai1 che quest’anno celebra 48 edizioni. Regina indiscussa è sempre stata lei: la zia Mara che festeggia la sua quindicesima conduzione. L’appuntamento con la stagione 2023-2024 di Domenica In è da domenica 17 settembre dalle ore 14.00 fino alle 17.10 su Rai1.

Un ritorno attesissimo dai telespettatori pronti a trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento, della leggerezza, ma anche della riflessione con la zia più amata d’Italia. Tornata da sei anni al timone del popolare programma della domenica, la Venier ha in serbo tantissime sorprese per il pubblico di Rai1. Tra queste anche il desiderio di portare Barbara D’Urso come ha annunciato durante la conferenza stampa di presentazione.

Domenica In, gli ospiti della prima puntata del 17 settembre 2023

Ma passiamo alle anticipazioni ed ospiti della prima puntata di Domenica In del 17 settembre 2023. Per la puntata del debutto, Mara Venier è pronta ad intervistare la signora Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a soli 24 anni, a seguito di una banale lite in Piazza Municipio. In studio a ricordare il giovane ragazzo anche amici e colleghi della Orchestra Scarlatti Junior.

Ospiti musicali saranno i Pooh che proporranno un medley live dei loro successi: da “Amici per sempre” a “La donna del mio amico”, da “Piccola Katy” a “Uomini soli” fino “‘Pensiero”. Ma non finisce qui, visto che in studio ci saranno anche i The Kolors, trionfatori indiscussi dell’estate 2023 con il tormentone “Italodisco”. Ancora musica poi con Matteo Bocelli, il figlio di Andrea Bocelli, che presenterà il suo nuovo singolo “Fasi”. Non mancheranno i momenti di divertimento con la partecipazione di Carlo Verdone pronto a raccontarsi in una lunga intervista alla vigilia dell’uscita della seconda stagione della serie “Vita da Carlo” su Paramount +.

Infine tra gli ospiti della prima puntata anche Matteo Garrone reduce dalla vittoria del Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia per il suo film “Io Capitano”. In studio anche gli attori senegalesi Seydou Sarr (Seydou) e Moustapha Fall (Moussa).

L’appuntamento con Domenica In di Mara Venier è da domenica 17 settembre 2023 su Rai1.