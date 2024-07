La dodicesima stagione di Chicago Fire è pronta a entusiasmare tutti i fan. La serie,

trasmessa in prima visione negli Stati Uniti dalla NBC dal 17 gennaio al 22 maggio 2024, arriva finalmente in Italia e in chiaro. Vediamo insieme dove vederla e le anticipazioni dei primi episodi.

Chicago Fire 12: la trama e dove vederlo

Grande attesa per i nuovi episodi della dodicesima stagione di Chicago Fire che vedranno anche l’addio definitivo di uno dei volti più amati. Le nuove puntate della serie andranno in onda in prima serata, in chiaro, su Italia 1 da mercoledì 17 luglio 2024. Ma di cosa parla Chicago Fire? Ideata da Michael Brandt e Derek Haas, prodotta da Dick WolfLe, la serie racconta la storia di un gruppo di vigili del fuoco e soccorritori del dipartimento di Chicago impegnanti nel soccorso sanitario e nello spegnimento di incendi. Al di là dei rapporti professionali, nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere anche la vita privata dei vari protagonisti.

In particolare vengono mostrate le storie del personale operante nel 2º turno di servizio presso la Caserma 51, situata all’interno del Distretto 4 della città e facente parte del venticinquesimo battaglione dei Vigili del Fuoco di Chicago.

Anticipazioni del primo episodio

Saranno tredici gli episodi di Chicago Fire 12. L’ultimo, dal titolo ‘Never Say Goodbye‘ (Mai dire addio) vedrà un personaggio lasciare la serie. Il primo invece si intitola ‘Come se fossi qui‘ e racconta di Severide che, dopo sei mesi di riabilitazione, torna in caserma. A causa di un incendio, la caserma 17 è ospitata dalla 51 ma ci sono momenti di tensione tra Kidd e Hermann per convincere Ritter a scegliere una destinazione definitiva tra camion ed autopompa.

Anche all’interno della 51 un furgone prende fuoco e qualcosa sembra collegare i due casi. Qualcuno ha preso di mira i vigili del fuoco e sta inviando pacchi sospetti altamente esplosivi. Alla fine si scoprirà chi è il piromane e cosa lo spingeva a vendicarsi della caserma 17.