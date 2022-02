La serie tv regina d’ascolti “Doc Nelle Tue Mani 2” questa sera, giovedì 24 febbraio 2022, non andrà in onda. La fiction di successo di Rai 1 con protagonista Luca Argentero questa sera non verrà trasmessa, al suo posto ci sarà la messa in onda di uno speciale del Tg1 dedicato alla delicatissima situazione internazionale e al conflitto tra Russia e Ucraina.

“Doc Nelle Tue Mani 2” stasera non andrà in onda: perché? Ecco il motivo

La prima rete del servizio pubblico Rai 1 cambia la sua programmazione tv per la giornata di oggi. La fiction “Doc Nelle Tue Mani 2”, in programma in prima serata alle ore 21.25 su Rai 1, questa sera non verrà trasmessa dalla prima rete della Tv di Stato, il motivo della cancellazione della messa in onda della fiction, è per lasciare spazio allo Speciale del Tg1 dedicato all’approfondimento giornalistico con tutti gli aggiornamenti sul conflitto tra Russia e Ucraina in atto da questa mattina all’alba.

Cambiata la programmazione di Rai 1

Da questa mattina la programmazione di Rai1 è stata stravolta. La prima rete nazionale ha deciso di aprire la giornata di oggi, giovedì 24 febbraio 2022, con un lunghissimo speciale Tg1 condotto dalla direttrice Monica Maggioni. Lo speciale, che si è aperto alle 7:00 in punto, è proseguito per l’intera mattinata prendendo il posto sia di Unomattina sia di Storie Italiane. La trasmissione È Sempre Mezzogiorno è andata in onda come di consueto.

Salta “Doc Nelle Tue Mani 2” in prima serata: invariata la programmazione del pomeriggio di Rai 1

Per quello che concerne il pomeriggio di Rai 1, al momento non ci sono in programma altre variazioni, dovrebbe essere confermata la messa in onda alle 14:00 di Oggi è un altro giorno, alle 15:55 della soap Il paradiso delle signore, alle ore 17:05 della trasmissione condotta da Alberto Matano La vita in diretta, e alle ore 18:45 il consueto appuntamento con L’Eredità.