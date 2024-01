C’è grande attesa per Doc 3, la terza stagione della fiction che vede come protagonista Luca Argentero. La serie è ispirata alla storia del dottor Pierdante Piccioni, vittima di un’amnesia dopo un incidente stradale. Scopriamo insieme chi sono le new entry e le anticipazioni della prima puntata di Doc 3, con i primi due episodi.

Doc 3, le anticipazioni dei primi due episodi in onda l’11 gennaio 2024

Da giovedì 11 gennaio 2024 su Rai 1, torna in prima serata la terza stagione di ‘Doc 3- Nelle tue mani‘. Le avventure del nuovo primario Andrea Fanti e del suo team, terranno compagnia agli italiani per un totale di otto puntate (16 episodi) che dureranno fino a marzo. Tra nuovi personaggi e conferme, le anticipazioni parlano di una stagione che sarà concentrata sul Doc, di cui scopriremo alcuni ricordi del passato.

I primi due episodi della serie sono già stati trasmessi non in tv ma al cinema. Si è trattato di un’anteprima assoluta (in esclusiva per UCI Cinemas) il 18 e il 19 dicembre. Ma di cosa parlano? Il primo episodio prende il titolo di ‘Risvegli’. Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, deve fare i conti con le difficoltà di essere diventato primario, tra richieste di tagli e attenzione verso i pazienti. Nella sua squadra, arrivano tre nuovi specializzandi: Federico, Martina e Lin, guidati da Riccardo tornato in ospedale dopo la perdita di Alba. Mentre Giulia è ancora intenzionata a trasferirsi.

Il secondo episodio si intitola ‘Lasciar Andare‘. Andrea Fanti dovrà fare i conti con alcuni ricordi. Sta recuperando la memoria o si tratta di fantasia? Agnese come sempre gli sta accanto cercando di proteggerlo e nascondendo un segreto. Damiano, che si è molto legato a Giulia, teme che il primario possa ricordare di aver amato la giovane.

New entry e ritorni

I nuovi specializzandi di Doc 3 saranno Federico Lentini (Giacomo Giorgio), Lin Wang (Elisa Wong) e Martina Cravelli (Laura Cravedi). Nella serie ci sarà anche il dott. Lorenzo Lazzarini, personaggio interpretato da Gianmarco Saurino molto amato dal pubblico ma morto nella scorsa stagione per il covid, che sarà presente in alcuni ricordi del passato. Lo vedremo poco prima della morte, quando ha scoperto di diventare padre. Confermati nel cast sono Matilde Gioli (la dottoressa Giulia Giordano), Sara Lazzaro (Agnese Tiberi, ex moglie di Fanti), Pierpaolo Spollon (il dottor Riccardo Bonvegna), Marco Rossetti (il dottor Damiano Cesconi), Elisa Di Eusanio (la caposala Teresa Maraldi) e Giovanni Scifoni (Enrico Sandri).