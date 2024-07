Chi sono i DinsiemE ovvero Erick e Dominick? Noi di Superguidatv li abbiamo incontrati per voi per conoscerli meglio e per capire quali siano i loro progetti futuri. Ecco cosa ci hanno raccontato durante il BCT, il Festival di cinema e televisione di Benevento.

Intervista esclusiva ai DinsiemE

I DinsiemE, un duo di content creator tra i più famosi del web. Siete in tv con Mega Game, raccontateci un po’ come è nato il format e da cosa è scaturita l’idea.

Erick: L’idea del format nasce all’interno dei nostri contenuti Youtube. In televisione la troviamo ingigantita e più colorata.

Dominick: Ci sono i nostri due cattivi, i nostri antagonisti, che nascono dai nostri video e nel Mega game ci sfidano a delle sfide che sono tantissime. E’ tutto quello che c’era già su Youtube ma più in grande.

Erick: Ci ritroviamo ad essere pedine di un gioco da tavolo alla ricerca di una collanina che potrebbe permettere la robotizzazione del mondo e i dottori ci sfidano a fare delle ‘challenge’ e noi dobbiamo fare tutti i giri del tabellone per salvare il mondo

Per chi ancora non vi conosce raccontiamo invece come è nata la vostra coppia e la vostra avventura

Erick: Noi oltre che ad essere una coppia su Youtube siamo una coppia nella vita reale. I nostri primi contenuti che abbiamo caricato sono i semplici video di due fidanzati che amano registrare.

Dominick: A noi piaceva molto i video e a volte facevamo video quando andavamo in vacanza o da qualche parte. Poi abbiamo iniziato a guardare Youtube e ci siamo detti, proviamo a caricare dei video.

Erick: da lì abbiamo raggiunto più di 1500 pubblicazioni.

Il vostro è il pubblico dei più piccoli, sentite un po’ la responsabilità nei loro confronti?

Erick: Assolutamente sì. Prima di produrre un contenuto ci facciamo parecchie domande, sul contenuto e sul messaggio.

Dominick: Quando possiamo cerchiamo sempre di mandare qualche messaggio positivo divertendoci

Cosa vi aspettate dal vostro futuro professionale e quali sono i vostri prossimi passi?

Erick: Io mi aspetto molto divertimento. In questi anni di attività ci siamo divertiti davvero tanto e mi aspetto di divertirmi ancora tanto insieme a Dominick.

Dominick: Cerchiamo di continuare così perché a noi piace raccontare storie in generale, anche storie per ragazzi e lo facciamo attraverso i video, la televisione, il cinema e speriamo di continuare a farlo attraverso i vari mezzi

Video intervista ai DinsiemE