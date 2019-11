Dopo il tapiro a Jovanotti, per la storia dei Bitcoin Striscia la notizia ha raggiunto anche Diletta Leotta. La giornalista e conduttrice di Dazn ha commentato così la vicenda ai microfoni di Valerio Staffelli: «Non ne sapevo niente. Non ho mai prestato la mia immagine per queste cose, è assolutamente una fake news». Ecco il video Mediaset con l’intera intervista, in cui Diletta commenta anche il rapporto col nuovo fidanzato.