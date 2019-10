Jovanotti parla di Bitcoin a Striscia la notizia. Nella puntata in onda stasera, giovedì 31 ottobre 2019, l’interprete di canzoni come “A te” e “Nuova era” ha ritirato un nuovo tapiro d’oro e a consegnarlo ci ha pensato l’inviato Valerio Staffelli. Queste le parole del cantante, la cui immagine pare sia stata sfruttata, senza il suo consenso, per compiere truffe online. “E’ una truffa. (…) Non solo è una cosa falsa, è anche pericolosa (…). Utilizzano le immagini di persone popolari, per esempio una in cui mi affiancano a Barbara D’Urso, e costruiscono notizie che invogliano a cliccare su banner falsi“. Ecco il video Mediaset con l’intera nuova intervista a Lorenzo Cherubini.