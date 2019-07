Detto Fatto arrivato alla sua ottava edizione con al timone la bellissima e bravissima Bianca Guaccero quest’anno avrà una novità sostanziale: sarà accorciato di 45 minuti e non andrà in onda il venerdì, quindi con una puntata in meno.

Anche quest’anno il programma propone la formula consolidata del tutorial, che ne ha decretato il successo diventandone il marchio distintivo. Ma c’è una grande novità: arriverà Guillermo Mariotto che prenderà il posto di Giovanni Ciacci che ha preferito vagliare altre proposte lavorative.

Il programma del pomeriggio di Rai2 che parla di moda, bellezza, fai da te, cucina, economia domestica e di tutti quegli argomenti che il pubblico ha dimostrato di seguire con interesse, tornerà a settembre con diverse novità.

La prima è l’arrivo di Guillermo Mariotto al posto di Giovanni Ciacci, la seconda è che il programma si accorcia di 45 minuti e il venerdì non andrà in onda, lasciando spazio “al meglio di”.

Le motivazioni di questo ridimensionamento dello show della Guaccero sono state spiegate da Carlo Freccero, direttore di Rai 2, semplicemente per una questione di razionalizzazione di costi. Ma forse la vera ragione è da ricercarsi, per la concorrenza interna con “Vieni da me” programma del pomeriggio di Rai 1 con Caterina Balivo.

Nonostante gli ascolti eccellenti del programma, che l’anno precedente ha visto il passaggio di testimone da Caterina Balivo a Bianca Guaccero, Carlo Freccero ha deciso di accorciare Detto Fatto, che inizierà alla 14.45 anziché alle 14.

Il motivo addotto per spiegare questo notevole taglio è per lasciare spazio alle repliche del programma di Carlo Cracco, in onda in prima visione nella fascia preserale.

Ma non è finita qui: a partire dalla seconda settimana di ottobre lo show, non andrà in onda il venerdì con una nuova puntata ma sarà mandato “Il meglio Di”, perdendo dunque una puntata settimanale.

Non si conoscono i reali motivi per cui un programma valido che è uno dei punti cardini di Rai 2 e che registra ascolti ottimi, venga sacrificato per mandare in onda delle repliche. Inoltre di cooking show ce ne sono talmente tanti, che non se ne sentiva la mancanza.

De resto se la politica di Freccero è quello di contenere i costi, ne sanno già qualcosa Adriana Volpe e Massimiliano Ossini, che non saranno più al timone di “Mezzogiorno in Famiglia” eliminato dai palinsesti.

Ma la vera ragione non sarà forse la concorrenza interna con Rai 1 e il programma di Caterina Balivo, Vieni da Me?