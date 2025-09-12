DAZN e Mediaset hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per la messa in onda in co-esclusiva di alcune partite del prossimo Liga Easports. Il massimo campionato spagnolo arriva in chiaro su Mediaset per la gioia di milioni di tifosi grazie all’accordo siglato con Dazn.

DAZN e Mediaset, accordo per il campionato Liga Spagnolo

E’ fatta: Dazn e Mediaset hanno siglato un accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di alcuni match della Liga, il massimo campionato spagnolo. La piattaforma – servizio a pagamento in streaming di eventi sportivi e il gruppo televisivo commerciale più importante d’Italia e tra i maggiori in Europa ha annunciato la partnership offrendo così una grandiosa opportunità a milioni di tifosi. Il campionato spagnolo LALiga, uno dei più seguiti al mondo, sarà disponibile non solo su DAZN, ma anche in co-esclusiva su Mediaset con la programmazione di 6 tra i migliori 380 match in programma.

Stefano Azzi, Ceo Italia, ha commentato così la partnership con Mediaset:

L’accordo con Mediaset rafforza una partnership strategica, consolidata anno dopo anno dai risultati di successo ottenuti che portano valore aggiunto a entrambe le realtà coinvolte. Dazn è ormai la piattaforma di riferimento de LaLiga Easport e lo sarà, in Italia, fino al 2029. Parliamo di un campionato in cui militano alcuni dei calciatori più forti al mondo e che rappresenta uno dei diritti premium più importanti per noi.

Liga spagnola, 6 partite disponibili anche su Mediaset dopo l’accordo con Dazn

Grande soddisfazione anche per il gruppo Mediaset che sigla un accordo davvero importante con con il servizio di streaming a pagamento che offre la visione di eventi sportivi in diretta e on demand.

Stefano Sala, Ceo Mfe Adv, invece, ha sottolineato:

Dal 2021 abbiamo sviluppato la partnership con Dazn sempre con una prospettiva strategica di valorizzazione del calcio come piattaforma imprescindibile di comunicazione per raggiungere tutti i target. Dalla centralità della Serie A in Italia con ascolti in crescita in questo inizio stagione fino al successo internazionale in Italia e in Spagna del Mondiale FIFA per Club, che sulle reti Mediaset ha raggiunto oltre 50 milioni di persone nei 2 paesi, fino a questa scelta di valorizzare le 6 migliori partite della Liga, dal Clasico Real Madrid-Barcellona al derby di Madrid – partite che gli appassionati di calcio, uno sport sempre più a respiro internazionale, non mancheranno di premiare con i loro ascolti.