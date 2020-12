Daydreamer – Le ali del sogno quando va in onda? Non c’è pace per la soap opera turca così come non c’è pace per Can e Sanem. La travagliata storia d’amore fra i due protagonisti tornerò presto in tv. Contrariamente ai precedenti annunci, però, i fan dovranno attendere un po’. Quando? Dopo l’Epifania. Per l’attesa, però, verranno tutti ripagati con un appuntamento in prima serata.

Quando va in onda Daydreamer? Tutti i cambi di programmazione

In primis pensavamo andasse in onda, durante le feste di Natale, dal lunedì al venerdì. Mediaset è poi tornata sui suoi passi. Successivamente sono circolate voci su una possibile messa in onda il sabato pomeriggio, dal 26 dicembre 2020, al posto del talent Amici di Maria De Filippi.

Quindi, dal lunedì al venerdì, solo il sabato o addirittura in prima serata? Niente di tutto ciò, o quasi. A quanto pare, secondo le ultime news, Daydreamer – Le ali del sogno non andrà in onda nelle prossime settimane. L’ultima puntata che abbiamo visto è stata dunque quella di domenica scorsa, 13 dicembre 2020. (Qui il video per rivedere l’episodio)

Qui Mediaset – dunque una fonte ufficiale – ha annunciato che la soap opera con protagonista Can Yaman tornerà a tener compagnia ai suoi fan dopo l’Epifania. Più precisamente l’appuntamento con Can e Sanem riprenderà regolarmente dal 7 gennaio 2021. Vedremo dunque la soap opera in prima serata su Canale 5 ogni giovedì? Sembra proprio di sì.

+++ AVVISO AI FAN +++ il prossimo appuntamento con #DAYDREAMER é in prima serata, da giovedì 7 gennaio, sempre su #Canale5 pic.twitter.com/24DqXU5tG4 — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) December 18, 2020

Il condizionale è però d’obbligo. Rimane il fatto che il palinsesto possa sempre subire variazioni, anche dell’ultima ora.

Giovedì sera: un collocazione importante ed impegnativa

Come tutti sanno la soap opera tuca, in prima serata, non ha particolarmente brillato. Lo zoccolo duro di fan di Daydreamer ha seguito le avventure di Can e Sanem senza problemi a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno. I dati Auditel, però, hanno evidenziato un piccolo problema nelle puntate trasmesse in prima serata. Pochi ascolti rispetto alla concorrenza. Cosa succederà dunque?

Mai dire mai. I fan attendono con ansia di sapere come andrà la storia d’amore fra i due amatissimi protagonisti. Proprio per questo motivo è molto probabile che a sintonizzarsi su Canale 5 saranno davvero in molti.

La concorrenza, però, sarà spietata. Su Rai 1, l’ammiraglia avversaria, ad esempio, andrà in onda, proprio il 7 gennaio 2021, la prima puntata della nuova stagione di Che Dio ci aiuti, con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.