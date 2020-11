Nuovo cambio di programmazione per Daydreamer – Le ali del sogno. Questa volta i fan della soap opera turca in onda su Canale 5 non possono far altro che sorridere. Le voci che si susseguono sui gruppi social dei fan e sul web sono numerose. Ciò su cui tutti concordano, però, è che le feste di Natale porteranno un bel regalo a tutti i fan. Tornerà l’appuntamento infrasettimanale. La soap andrà cioè in onda anche dal lunedì al venerdì. Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Cambio di programmazione per Daydreamer – Le ali del sogno: cosa succede dal 21 dicembre 2020

Per capire cosa succederà a Daydreamer – Le ali del sogno dobbiamo fare un ragionamento molto semplice. Ormai lo sappiamo, infatti, che con l’arrivo delle Feste i programmi ora in onda andranno un pausa. Il palinsesto di Canale 5 si svuoterà in gran parte per lasciar posto a film natalizi, che meglio ci aiuteranno ad entrare nel clima, soap opera, e repliche varie di programmi adatti a tutta la famiglia.

Uomini e Donne, Amici, forse anche Pomeriggio 5 e Domenica Live e altri lasceranno il loro posto per poi tornare, con nuovi contenuti, dopo l’Epifania.

Come verranno riempiti quei buchi? Se pensiamo a quanto accaduto gli altri anni possiamo dire che il palinsesto si popolerà, soprattutto al pomeriggio, di film e soap opera. E’ probabile dunque che raddoppierà la messa in onda di Una Vita, mentre è ormai certo che ritornerà, dal lunedì al venerdì, anche Daydreamer – Le ali del Sogno. Sì, proprio così. Dal 21 dicembre 2020, anche se non è ancora ben chiaro in quale fascia oraria, Can e Sanem terranno compagnia tutti i giorni della settimana, o quasi, ai loro fan.

Se al posto di Uomini e Donne vi sarà Una Vita, è probabile che Daydreamer andrà in onda dopo Il Segreto. Ripetiamo, però, che al momento non vi è ancora certezza sull’orario. I palinsesti sono in via di costruzione e perfino nel listino di Publitalia non è indicato con certezza quale programma sarà trasmesso.

I fan potranno seguire dunque la rocambolesca e meravigliosa storia d’amore fra Can e Sanem dal 21 dicembre 2020, dal lunedì al venerdì per un paio di settimane. Cosa accadrà dopo?

Cosa accadrà a Daydreamer da Gennaio 2021?

Cosa succederà da gennaio 2021? L’Epifania portandosi via tutte le Feste si porterà via anche l’appuntamento infrasettimanale con la soap opera turca? Molto probabilmente no. Come mai?

Ebbene come ormai in molti sanno le puntate de Il Segreto sono agli sgoccioli. E dunque molto facile ipotizzare che Daydreamer prenderà il posto della soap opera spagnola per la gioia di tutti i fan.

In fin dei conti, come ormai sappiamo bene, della soap opera turca vi erano da trasmettere ben 51 episodi divisi in due stagioni. In Italia, però, gli episodi sono stati tagliati diversamente rispetto alla Turchia e quindi sono diventati 153. Calcolando che ora, che siamo nella seconda metà di novembre, siamo arrivati alla messa in onda dell’episodio 90, possiamo ben dire che ci sono ancora molte cose che il pubblico italiano non ha visto prima di arrivare a scoprire come finirà la storia d’amore fra il bel fotografo e la copywriter.